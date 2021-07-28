За разговоры по телефону во время управления автомобилем грозит штраф 1500 рублей.

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Эти нарушения в Москве пока фиксируют всего 40 камер. Но даже они за полгода работы выявили 3,5 тысячи случаев разговоров водителей по телефону во время управления автомобилем — в среднем по 19 нарушений в день. Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы в своем официальном Telegram-канале:

«За последние полгода 40 камер в Москве зафиксировали более 3,5 тыс. водителей, разговаривающих по телефону — и это страшные цифры, потому что именно телефонные звонки часто становятся причиной ДТП. А камер в Москве значительно больше, соответственно, масштабы нарушений еще сильней».

Для того чтобы выявить нарушение, система видеофиксации «Стрелка-360» делает не менее 10 снимков, необходимых для определения того, что именно находится в руке водителя.