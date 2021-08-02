Полезные штуки для автопикника: нашли на Алиэкспресс

Автопятка, чтобы не сорвать спину при погрузке; перчатка с фонариками для ремонта и рыбалки; походный душ, чтобы вечером всех отмыть... — чего только не придумают, чтобы скрасить тяготы автопутешествия!

Ступенька к багажнику на крыше (автопятка)

На нее можно залезть, чтобы загрузить/разгрузить багажник, помыть или осмотреть крышу. Удобно, если машина с высоким клиренсом, а водитель не баскетболист.

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Ступенька устанавливается на ответную часть дверного замка на средней стойке. Выдерживает человека любой комплекции (сделана из прочного авиационного алюминия), сверху покрыта нескользящим материалом.

Для защиты краски в месте установки предусмотрена специальная резиновая накладка. Главное — не забыть снять ступеньку перед тем, как захлопнуть дверь. Иначе можно повредить не только пластик, но и металл.

Кстати, у этого аксессуара есть модификация с шипом на закругленной части — чтобы разбить стекло двери, если машина перевернулась или начала тонуть.

Походный душ

Перед возвращением в город хочется смыть с себя (и особенно с детей) пыль, песок, грязь и другие следы единения с природой.

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Электронасос походного душа подключается к 12-вольтовой розетке, а лейку на присоске можно прилепить к любому из стекол машины.

Вода качается из любой емкости, хоть из пятилитровой баклажки. Напор регулируется.

А еще походный душ можно использовать для мытья посуды и игрушек. И во время готовки больше не надо никого просить «полить на руки».

Контейнер для воды

Можно купить воду в баклажках по дороге. Но дешевле привезти ее с собой (да и тару утилизировать потом не придется).

Например, в пластиковом контейнере с краном. Емкость — на выбор: 5/8/10/12/15 л.

Душ с солнечным подогревом

Это черный куб из мягкого материала, с трубкой для отвода воды и душевой лейкой на конце. Чтобы вода шла вниз самотеком, емкость придется повесить на дереве. Но в нее вмещается 40 литров, так что для этой работы потребуются как минимум двое крепких мужчин. Да и натаскать это 40 л откуда-то надо…

Одним словом, товар на любителя.

Навес для кемпинга (тент)

Под ним можно укрыть и автомобиль, и укрыться самим (по крайней мере, от палящего солнца). Предлагаются разные размеры и цвета. Можно крепить и над машиной, и сбоку, и сзади.

Отзывы о товаре хорошие, хотя не очень понятно, как он поведет себя в ветреную и дождливую погоду. Высокие «ножки» из тонкостенных трубок выглядят довольно хлипкими. Разве что укрепить их растяжками…

Мощная присоска для кузова

Предназначена для более надежного крепления того же тента (груза на верхнем багажнике).

В нерабочем положении гладкую поверхность присоски защищает крышка. Эксплуатация предельно проста — нужно только отвести красный рычажок, прижать присоску к кузову и защелкнуть рычажок. Петля на корпусе позволяет крепить, что хочешь.

Продавцы уверяют, что каждая присоска выдерживает на отрыв больше 90 кг. Но, судя по отсутствию отзывов, никто из покупателей эту информацию на себе пока не проверял.

Перчатка с фонариком

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Дело к ночи, а в машине что-то барахлит. Чтобы держать фонарик, работая инструментом, нужен либо второй человек, либо третья рука.

Проще и удобнее надеть на руку специальную перчатку «без пальцев» со встроенными фонариками. Девайс будет освещать именно то место (ту деталь), что необходимо — даже в глубине.

Пригодится и для ночной рыбалки (например, насаживать наживку на крючок).

Материал — спандекс. Батарейки идут в комплекте.

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Фото: AliExpress