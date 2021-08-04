За что военные забраковали первую версию «буханки» УАЗа

Приказ о создании автомобиля вагонной компоновки был издан в 1954 году, и в НАМИ нарисовали невероятную машину.

Автором этого эскиза стал художник Владимир Арямов. Компактный фургон с огромной буквой «У» на решетке радиатора мог бы составить серьезную конкуренцию Volkswagen Transporter первого поколения. Это был очень необычный автомобиль, не похожий ни на один зарубежный. Например, в США все подобные машины были капотными, а тот же Transporter выглядел простоватым и не имел полного привода.

Несмотря на советский аскетизм, фургончик Арямова выглядел очень нарядно, а его дизайн можно считать смелым, учитывая, что машина предназначалась, в первую очередь, для военных.

Удивительно, но первые прототипы «Буханки» УАЗа сохранили многое из того, что предложил Арямов. Это и рельефная выштамповка передней части, и множество хромированных деталей. Это, конечно же, удивило военных, которые попросили упростить машину и избавить ее от отражающих свет деталей.

Вторая серия прототипов получила более скромную, но не менее гармоничную внешность.

О последующих изменениях «буханки» читайте в августовском номере журнала «За рулем» — уже в продаже.

Материал подготовлен по мотивам статьи Сергея Канунникова «Вкус буханки», опубликованной в журнале «За рулем» №8/2021.