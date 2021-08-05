Проверено «За рулем»: автобокс Cybort Inception

Нам понравился инновационный дизайн этого автобокса, а вам?

Всем уже приелись плавные, сглаженные очертания боксов, установленных на крышу автомобиля. При этом многие современные автомобили имеют «граненый» дизайн.

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Для любителей быть на пике моды интернет-магазин «За рулем» предлагает бокс на крышу Cybort Inception с ярко выраженным спортивным аэродинамическим дизайном и стильными очертаниями. Затратив всего 28 590 рублей, владелец такого бокса сможет не только сложить в него нужные для поездки вещи, но и выделиться в потоке.

Объем бокса — 480 л, а масса — 23 кг.

Он крепится к поперечинам быстросъемными держателями «краб» или скобами.

Бокс Cybort оснащен двухсторонней системой открывания и блокировкой замков, не дающей уехать с незапертой крышкой. На выбор представлены боксы в черном и белом цветах.