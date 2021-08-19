Проверено «За рулем»: водоотталкивающий состав для стекол — журнал За рулем

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Проверено «За рулем»: водоотталкивающий состав для стекол

Препарат Ultra Glaco, нанесенный один раз, будет защищать ветровое целый год.

Уход за стеклами автомобиля не только улучшает внешний вид, но и повышает безопасность. Загрязнения и мелкие дефекты стекла рассеивают свет и ухудшают видимость, особенно в ночное время. Не меньше неудобств доставляют запотевание и скопление воды на поверхности.

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Состав Ultra Glaco стоит 850 рублей. Обработав им стекла своего автомобиля, вы обеспечите им водооталкивающие свойства на срок до 12 месяцев. При этом средство эффективно препятствует образованию на стекле жирной пленки.

Флакон рассчитан на 5 обработок ветрового стекла.

Использовать состав просто — нужно нанести его и растереть сухой тканью. Правда, потом в течение 12 часов следует избегать контакта покрытия с водой. Учтите, что агрессивные шампуни с высоким щелочным числом и спиртосодержащие омывающие жидкости снизят долговечность покрытия.

Фото: depositphotos и Glaco

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