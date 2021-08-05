Миф, который заставляет нас покупать полноприводные кроссоверы

Маркетологи уверяют, что современный полноприводный паркетник по своим возможностям ничем не уступает внедорожнику. Просто водитель внедорожника управляет трансмиссией механически, а у паркетника то же самое проделывает умная электроника. Согласны?

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Рекламные буклеты гласят, что электроника перераспределяет крутящий момент по колесам в зависимости от условий. Тут и кроется главный обман: ведь перекинуть куда-либо крутящий момент невозможно. И вот почему.

Момент в принципе невозможно приложить туда, где нет сопротивления. Представьте, что одно колесо повисло в воздухе или заехало на очень скользкую поверхность. Оно будет вращаться (буксовать), а другое на той же оси, хоть и опирается на поверхность с хорошим сцеплением, будет стоять. Все дело в дифференциале — он выравнивает крутящие моменты. На колесе, которое беспомощно вращается в воздухе, нет сопротивления, значит и момента тоже нет. Таким же, равным нулю, будет момент и на другом колесе. Чтобы выбраться, дифференциал нужно заблокировать. Не важно, межколесный он или межосевой. На внедорожниках это происходит механически. Но у кроссовера такой возможности обычно не предусмотрено. Ему полагается более дешевая и простая электронная «блокировка», и последнее слово здесь закавычено не случайно: дифференциал здесь не блокируется — его просто обманывают.

Renault Duster — один из самых живучих и приспособленных для бездорожья кроссоверов. Но и его возможности ограничены, когда речь идет о полноценном бездорожье.

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«Выросла» электронная «блокировка» из противобуксовочной системы, которая подтормаживает крутящееся колесо. Тем самым создает искусственное сопротивление. Момент растет, дифференциал выравнивает моменты между колесами (или осями в зависимости от расположения в трансмиссии), и автомобиль продолжает движение.

Кроссовер с такой системой полного привода, конечно, лучше чувствует себя на бездорожье в сравнении с переднеприводной версией, но все же недотягивает до полноценного внедорожника. Зато стоит при этом так же, а иногда дороже полноправного вездехода. А еще у такого кроссовера при регулярных вылазках на серьезное бездорожье, где постоянно буксует то одно колесо, то другое, тормозные колодки и диски изнашиваются заметно интенсивнее. Так что для постоянных тяжелых поездок по бездорожью современный паркетник не годится. Электронная «блокировка» — вовсе не полноценная замена трансмиссии внедорожников, а лишь недорогая и менее выносливая альтернатива.