Зачем водители держат в бардачке парафиновые свечи? Проверили лайфхак

Флакон профессионального полироля для пластика сегодня стоит 600 рублей. Чтобы обработать весь салон современного автомобиля, потребуется один-два флакона. Опытные водители утверждают, что есть копеечная альтернатива.

Пластиковые накладки на порогах, сиденьях и в ногах у водителя и пассажиров обычно выглядят неопрятно даже у машин с небольшим пробегом. Обувь часто грязная, а уж что можно притащить в салон на ботинках в слякоть и снег... — это знает каждый. Чем старше автомобиль, тем меньше желания натирать пластик дорогими полиролями.

Совет из интернета

В Сети предлагают простое и дешевое решение, позволяющее легко восстановить внешний вид пластика, — парафин! Считается, что минеральный воск обладает неплохими полировочными свойствами. Свечку — а это самый дешевый и доступный источник парафина — нужно поджечь и накапать немного на предварительно отмытую пластиковую деталь. Потом с помощью домашнего фена растопить капли (они загустевают довольно быстро). После этого останется лишь быстро растереть парафин ровным слоем. И пластик заблестит! Решение копеечное — стоимость самой дешевой свечки (от 20 руб.) плюс тряпка, которую потом придется выбросить.

Мнение эксперта

Комментирует эксперт «За рулем» Алексей Ревин:

Во-первых, разводить открытый огонь в автомобиле, где много горючих материалов, опасно. А без этого практически невозможно растопить свечу и накапать парафин на пластиковые детали интерьера.

Во-вторых, автор идеи предлагает воспользоваться феном. Где взять электропитание автовладельцу, у которого нет гаража и который живет в многоквартирном доме? Плюс ко всему, важно не переборщить с нагревом от фена, чтобы не испортить сам пластик. У вас есть такой опыт?

Но самое главное — парафин при растирании начинает образовывать катышки и совершенно не дает ровного блестящего слоя. Решить эту проблему можно только длительным и равномерным нагревом всей обрабатываемой поверхности. А это очень долго и сложно. Получившаяся пленка довольно липкая, и пыль легко к ней пристает.

В общем, считаю, что лайфхак провалился из-за неудовлетворительных результатов и больших трудозатрат. Никому не советую!

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Наш вердикт: совет так себе. Но, возможно, имея особый навык, вы и сможете им воспользоваться.

Если вы принципиально не приемлете специализированную автохимию, а предпочитаете альтернативные средства, лучше взять губку для обуви, пропитанную бесцветным силиконом.

Фото: «За рулем», Depositphotos, Unsplash