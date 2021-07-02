Удаляем битумные пятна. 6 советов, как не повредить лакокрасочное покрытие

Черные брызги надо удалять с автомобиля как можно быстрее: застывая, они оставляют на кузове пятна. Правда, неумелое оттирание тоже может загубить ЛКП.

Откуда берутся битумные пятна?

Их можно обнаружить на бамперах, порогах, нижних частях дверей после поездки в жаркий день по свежеотремонтированной дороге. Из-за высокой температуры воздуха и трения шин битум превращается в жидкость, которая вылетает из-под колес. Попадая на кузов, она быстро застывает и, проникая в поверхностный слой ЛКП, агрессивно воздействует на покрытие.

Вода с шампунем против таких загрязнений бессильна.

Не отскребать, а растворять (основные принципы)

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Чем «моложе» битумное пятно, тем проще его удалять. Летом осматривайте машину после каждой поездки. Перед удалением пятно надо сполоснуть водой, чтобы частицы грязи не царапали лакокраску. «Сняли» битум? Помойте этот участок кузова еще раз. Соскребать битумные пятна нельзя: на лакокрасочном покрытии обязательно останутся царапины. Смолу нужно растворять химически (и растворенное деликатно удалять ветошью). Битумные пятна легче удалять в жару, чем на холоде.

Чем растворять будем?

Способ 1. Покупаем специальную автохимию (есть побочные эффекты).

Мы тестировали средства Astrohim, Grass или Texon российского производства, а также американский Doctor Wax. Отмывают! Даже несвежее пятно 1 пусть и не с первой попытки. Этот способ самый верный, хотя и не дешевый — особенно «кусаются» импортные составы.

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Важно: бездумное применение автохимии может испортить ЛКП. Например, производители немецкого препарата Pingo предупреждают, что на новой машине средство можно использовать не ранее чем через месяц после ее изготовления. А на перекрашенных — лишь спустя полгода после перекраски. Для поверхностей, покрытых нитролаком, состав вообще непригоден. Поэтому внимательно читайте инструкцию перед покупкой.

Способ 2. «Вэдэшка»: для автолюбителей с крепкими нервами

WD-40 или подобная ему универсальная «пшикалка» способна растворить свежие загрязнения. В любом случае, попробовать можно: попрыскать, подождать минут 10, а затем аккуратно попробовать пройтись по загрязнению мягкой тряпкой. Стерли верхний слой? Повторите процедуру еще раз. Возможно, понадобится еще один заход. В итоге — удалить загрязнение обычно удается.

Способ 3. Керосин (им оттирали смолу еще в прошлом веке)

Это ближайший родственник «вэдэшки», а потому и проку от него примерно столько же. Нужно выждать, пока керосин как следует впитается в битумную кляксу, и лишь затем попытаться удалить ее. При работе необходимо соблюдать правила пожарной безопасности — хотя бы не курить. Многие надевают респиратор — если предстоит обработать большую площадь кузова.

Способ 4. Топливо из бака

Бензин или дизельное топливо — средство для «скорой помощи». Они точно присутствуют в машине. Как их выудить из бака — второй вопрос. В конце концов, можно просто купить пару литров на заправке. Со смоляными пятнами эти виды топлива могут справиться. После очистки пятно обязательно надо промыть водой.

Способ 5. Уайт-спирит: будьте осторожны

Материалы по теме 5 препаратов для сухой мойки кузова — экспертиза «За рулем» Главное — не переборщить: надо сразу же удалять потеки средства с кузова (просто стирать тряпкой). А после удаления пятна тщательно помыть участок — просто водой, а лучше с шампунем. Главное — не переборщить: надо сразу же удалять потеки средства с кузова (просто стирать тряпкой). А после удаления пятна тщательно помыть участок — просто водой, а лучше с шампунем.

Недостаток очевиден: уайт-спирит найдется не в каждом хозяйстве, а если придется идти за ним в магазин, то уж лучше купить специализированный препарат.

Способ 6. Средства экологически чистые (съедобные)

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Основных вариантов два: подсолнечное масло и маргарин. Плюсы: отсутствие противных запахов и пожарная безопасность при применении. После процедуры на лакокраске останутся жирные пятна, но с ними сплавиться проще, чем с битумом.

Чтобы битумных пятен на машине было меньше:

на ремонтируемых участках дороги снижайте скорость до 40–50 км/ч;

соблюдайте дистанцию (капли смолы летят из-под колес впереди едущих машин);

по возможности применяйте защитное покрытие.

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А как вы избавляетесь от битумных пятен? Поделитесь советом в комментариях!

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Фото: depositphotos