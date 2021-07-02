Удаляем битумные пятна. 6 советов, как не повредить лакокрасочное покрытие

Откуда берутся битумные пятна?
Их можно обнаружить на бамперах, порогах, нижних частях дверей после поездки в жаркий день по свежеотремонтированной дороге. Из-за высокой температуры воздуха и трения шин битум превращается в жидкость, которая вылетает из-под колес. Попадая на кузов, она быстро застывает и, проникая в поверхностный слой ЛКП, агрессивно воздействует на покрытие.
Вода с шампунем против таких загрязнений бессильна.
Не отскребать, а растворять (основные принципы)
- Чем «моложе» битумное пятно, тем проще его удалять. Летом осматривайте машину после каждой поездки.
- Перед удалением пятно надо сполоснуть водой, чтобы частицы грязи не царапали лакокраску. «Сняли» битум? Помойте этот участок кузова еще раз.
- Соскребать битумные пятна нельзя: на лакокрасочном покрытии обязательно останутся царапины. Смолу нужно растворять химически (и растворенное деликатно удалять ветошью).
- Битумные пятна легче удалять в жару, чем на холоде.
Чем растворять будем?
Способ 1. Покупаем специальную автохимию (есть побочные эффекты).
Мы тестировали средства Astrohim, Grass или Texon российского производства, а также американский Doctor Wax. Отмывают! Даже несвежее пятно 1 пусть и не с первой попытки. Этот способ самый верный, хотя и не дешевый — особенно «кусаются» импортные составы.
Важно: бездумное применение автохимии может испортить ЛКП. Например, производители немецкого препарата Pingo предупреждают, что на новой машине средство можно использовать не ранее чем через месяц после ее изготовления. А на перекрашенных — лишь спустя полгода после перекраски. Для поверхностей, покрытых нитролаком, состав вообще непригоден. Поэтому внимательно читайте инструкцию перед покупкой.
Способ 2. «Вэдэшка»: для автолюбителей с крепкими нервами
WD-40 или подобная ему универсальная «пшикалка» способна растворить свежие загрязнения. В любом случае, попробовать можно: попрыскать, подождать минут 10, а затем аккуратно попробовать пройтись по загрязнению мягкой тряпкой. Стерли верхний слой? Повторите процедуру еще раз. Возможно, понадобится еще один заход. В итоге — удалить загрязнение обычно удается.
Способ 3. Керосин (им оттирали смолу еще в прошлом веке)
Это ближайший родственник «вэдэшки», а потому и проку от него примерно столько же. Нужно выждать, пока керосин как следует впитается в битумную кляксу, и лишь затем попытаться удалить ее. При работе необходимо соблюдать правила пожарной безопасности — хотя бы не курить. Многие надевают респиратор — если предстоит обработать большую площадь кузова.
Способ 4. Топливо из бака
Бензин или дизельное топливо — средство для «скорой помощи». Они точно присутствуют в машине. Как их выудить из бака — второй вопрос. В конце концов, можно просто купить пару литров на заправке. Со смоляными пятнами эти виды топлива могут справиться. После очистки пятно обязательно надо промыть водой.
Способ 5. Уайт-спирит: будьте осторожны
Недостаток очевиден: уайт-спирит найдется не в каждом хозяйстве, а если придется идти за ним в магазин, то уж лучше купить специализированный препарат.
Способ 6. Средства экологически чистые (съедобные)
Основных вариантов два: подсолнечное масло и маргарин. Плюсы: отсутствие противных запахов и пожарная безопасность при применении. После процедуры на лакокраске останутся жирные пятна, но с ними сплавиться проще, чем с битумом.
Чтобы битумных пятен на машине было меньше:
- на ремонтируемых участках дороги снижайте скорость до 40–50 км/ч;
- соблюдайте дистанцию (капли смолы летят из-под колес впереди едущих машин);
- по возможности применяйте защитное покрытие.
А как вы избавляетесь от битумных пятен? Поделитесь советом в комментариях!
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Фото: depositphotos