Подвеска — это весь набор деталей и узлов, соединяющих кузов или раму автомобиля с колесами. Она должна сочетать, казалось бы, несочетаемое — комфорт и управляемость, дешевизну и надежность.
Верно ли, что низкопрофильная резина убивает подвеску?
Верно. При движении автомобиля по разбитой дороге часть возмущений, возникающих от неровностей дороги, берут на себя шины, а другую часть вынуждена гасить подвеска. Чем меньше «примут» шины, тем больше достанется подвеске.
Шины способны гасить колебания прежде всего от небольших неровностей, то есть высокочастотные — их гораздо лучше отфильтровывает высокопрофильная резина.
Для чего в подвеске используют алюминиевые рычаги? Они же хрупкие...
Конечно, детали из сплавов алюминия, даже отлитые под давлением, имеют большую хрупкость, чем стальные, которые буквально можно завязать узлом.
Но даже в краш-тестах очень прочные рычаги подвески не нужны.
Важно, чтобы они держали расчетную нагрузку.
Преимуществом алюминиевых рычагов является меньшая масса.
Это снижает неподрессоренную массу, что полезно как для плавности хода, так и для управляемости.
Почему говорят, что газовые амортизаторы по сути тоже жидкостные?
Чисто газовые амортизаторы (или, правильнее, упоры) на многих машинах поддерживают дверь багажника или капот. В них жидкости нет: при закрывании мы просто сжимаем газ. А в подвеске шток амортизатора ходит вверх-вниз в жидкости. При этом она проходит сквозь небольшие отверстия, и гидравлическое сопротивление гасит колебания. Плотность жидкости на несколько порядков выше плотности воздуха. Чтобы амортизатор с рабочим телом в виде воздуха, пусть даже сжатого, мог гасить колебания так же эффективно, его размеры должны быть как у самого автомобиля.
В ранних конструкциях амортизаторов после заправки их жидкостью оставляли воздушную полость для компенсации изменения внутреннего объема, вызванного входом внутрь штока. Затем в эту полость стали закачивать газ под небольшим давлением 3–4 бара. Это уменьшило вспенивание жидкости и кавитацию на клапанах. Вскоре разработали амортизаторы с большим внутренним давлением — до 10 и даже 20 бар. Но давление меняет только порог кавитации. А ощущение мягкости амортизатора при низком подпоре газа возникает из-за множества пузырьков в жидкости, которое облегчает прохождение дросселирующих отверстий.
Что дает задняя подруливающая подвеска?
Пассивная подруливающая подвеска при помощи сложной кинематики и эластокинематики (программируемой деформации сайлент-блоков) при крене автомобиля в повороте доворачивает задние колеса в ту же сторону, что и передние, только на небольшой угол. Это уменьшает стремление автомобиля к заносу, опрокидыванию и повышает безопасность.
А вот активная подруливающая подвеска обеспечивает поворот задних колес электроприводом по команде электронного блока, который использует информацию о положении рулевого колеса. На небольших скоростях задние колеса поворачивают в сторону, противоположную повороту передних колес, что обеспечивает уменьшение радиуса поворота автомобиля. На больших скоростях доворот задних колес происходит в ту же сторону, что и передних: так возрастает устойчивость.
Правда ли, что на популярном некогда Мерседесе W124 спереди не было пружин?
Вроде бы налицо характерные черты Макферсона: один рычаг снизу, от поворотного кулака к чашке кузова идет амортизатор с толстым, прочным штоком.
Но при этом пружина на амортизатор не нанизана. Она установлена ближе к продольной оси автомобиля между опорой, приваренной к брызговику кузова, и рычагом. Поэтому назвать подвеску «качающейся свечой» нельзя.
Встречались и конструкции, где схема McPherson работала с торсионами или поперечной композитной рессорой.
Зачем перед проездом «лежачего полицейского» рекомендуют сначала тормозить, а потом слегка ускоряться?
Подобный алгоритм позволяет сначала сжать переднюю подвеску, а затем, с прибавлением скорости, разжать — и как бы «влететь» на препятствие в фазе приподнятия передней части автомобиля. Это позволяет ослабить удар. Однако такой способ требует тренировки и малоэффективен на современных автомобилях с электронным дросселем и, особенно, с АКП.
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ХОРОШО ВИСИМ!
Историки говорят, что еще древние римляне применяли своеобразные рессоры, подвешивая пассажирские «салоны» своих карет на кожаных ремнях внутри колесной рамы. Фактически термин «подвеска» оправдывал свое название: пассажиры действительно висели! При малых скоростях такое решение неплохо гасило колебания от неровностей дороги.
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Фото: фирмы-производители