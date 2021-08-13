А бывает ли газ в амортизаторах? Почему рычаги алюминиевые? Зачем подруливает задняя подвеска? Как проезжать «лежачих полицейских»? Эксперты «За рулем» ответили на все вопросы.

Подвеска — это весь набор деталей и узлов, соединяющих кузов или раму автомобиля с колесами. Она должна сочетать, казалось бы, несочетаемое — комфорт и управляемость, дешевизну и надежность.

Верно ли, что низкопрофильная резина убивает подвеску?

Верно. При движении автомобиля по разбитой дороге часть возмущений, возникающих от неровностей дороги, берут на себя шины, а другую часть вынуждена гасить подвеска. Чем меньше «примут» шины, тем больше достанется подвеске.

Шины способны гасить колебания прежде всего от небольших неровностей, то есть высокочастотные — их гораздо лучше отфильтровывает высокопрофильная резина.

Для чего в подвеске используют алюминиевые рычаги? Они же хрупкие...

В борьбе за снижение неподрессоренной массы на сравнительно бюджетном автомобиле Chevrolet Cruze применен даже алюминиевый поворотный кулак.

Конечно, детали из сплавов алюминия, даже отлитые под давлением, имеют большую хрупкость, чем стальные, которые буквально можно завязать узлом.

Но даже в краш-тестах очень прочные рычаги подвески не нужны.

Важно, чтобы они держали расчетную нагрузку.

Преимуществом алюминиевых рычагов является меньшая масса.

Это снижает неподрессоренную массу, что полезно как для плавности хода, так и для управляемости.

Почему говорят, что газовые амортизаторы по сути тоже жидкостные?



Материалы по теме Как водители убивают амортизаторы — 5 примеров

Чисто газовые амортизаторы (или, правильнее, упоры) на многих машинах поддерживают дверь багажника или капот. В них жидкости нет: при закрывании мы просто сжимаем газ. А в подвеске шток амортизатора ходит вверх-вниз в жидкости. При этом она проходит сквозь небольшие отверстия, и гидравлическое сопротивление гасит колебания. Плотность жидкости на несколько порядков выше плотности воздуха. Чтобы амортизатор с рабочим телом в виде воздуха, пусть даже сжатого, мог гасить колебания так же эффективно, его размеры должны быть как у самого автомобиля.

В ранних конструкциях амортизаторов после заправки их жидкостью оставляли воздушную полость для компенсации изменения внутреннего объема, вызванного входом внутрь штока. Затем в эту полость стали закачивать газ под небольшим давлением 3–4 бара. Это уменьшило вспенивание жидкости и кавитацию на клапанах. Вскоре разработали амортизаторы с большим внутренним давлением — до 10 и даже 20 бар. Но давление меняет только порог кавитации. А ощущение мягкости амортизатора при низком подпоре газа возникает из-за множества пузырьков в жидкости, которое облегчает прохождение дросселирующих отверстий.

Что дает задняя подруливающая подвеска?

Пассивная подруливающая подвеска при помощи сложной кинематики и эластокинематики (программируемой деформации сайлент-блоков) при крене автомобиля в повороте доворачивает задние колеса в ту же сторону, что и передние, только на небольшой угол. Это уменьшает стремление автомобиля к заносу, опрокидыванию и повышает безопасность.





А вот активная подруливающая подвеска обеспечивает поворот задних колес электроприводом по команде электронного блока, который использует информацию о положении рулевого колеса. На небольших скоростях задние колеса поворачивают в сторону, противоположную повороту передних колес, что обеспечивает уменьшение радиуса поворота автомобиля. На больших скоростях доворот задних колес происходит в ту же сторону, что и передних: так возрастает устойчивость.

Правда ли, что на популярном некогда Мерседесе W124 спереди не было пружин? Неправда, хотя передняя подвеска W124 действительно имеет интересную схему. Вроде бы налицо характерные черты Макферсона: один рычаг снизу, от поворотного кулака к чашке кузова идет амортизатор с толстым, прочным штоком. Но при этом пружина на амортизатор не нанизана. Она установлена ближе к продольной оси автомобиля между опорой, приваренной к брызговику кузова, и рычагом. Поэтому назвать подвеску «качающейся свечой» нельзя. Встречались и конструкции, где схема McPherson работала с торсионами или поперечной композитной рессорой.



Зачем перед проездом «лежачего полицейского» рекомендуют сначала тормозить, а потом слегка ускоряться?

Подобный алгоритм позволяет сначала сжать переднюю подвеску, а затем, с прибавлением скорости, разжать — и как бы «влететь» на препятствие в фазе приподнятия передней части автомобиля. Это позволяет ослабить удар. Однако такой способ требует тренировки и малоэффективен на современных автомобилях с электронным дросселем и, особенно, с АКП.



ХОРОШО ВИСИМ! Историки говорят, что еще древние римляне применяли своеобразные рессоры, подвешивая пассажирские «салоны» своих карет на кожаных ремнях внутри колесной рамы. Фактически термин «подвеска» оправдывал свое название: пассажиры действительно висели! При малых скоростях такое решение неплохо гасило колебания от неровностей дороги.



Какая подвеска у нового Toyota LC 300? Об том читайте тут.

Новинка российского рынка из Турции — багажники на рейлинги Turtle Air — идеально подходят к автомобилям со стандартным и интегрированным рейлингом.

Использовать возможности автомобиля на все 100% можно при помощи специальных аксессуаров: автобагажников, креплений для перевозки велосипедов, корзин и автобоксов. Все это и на лучших условиях предлагает наш интернет-магазин.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм. Фото: фирмы-производители