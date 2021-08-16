Китайские кроссоверы за 1,3 млн рублей - тест-сравнение

Haval Jolion и Geely Coolray дешевле топовых кроссоверов из Европы и Азии. Причем в ездовых качествах они почти не уступают, а по электронным наворотам выглядят даже лучше конкурентов.

Варианты и цены

Стоят соперники примерно одинаково. Haval Jolion дешевле (от 1,26 млн рублей) за счет версии с механикой. Правда, машины с преселективными роботами стоят примерно одинаково: от 1,36 млн за Jolion и от 1,38 млн за Coolray. Верхняя ценовая планка обеих моделей упирается в 1,65–1,7 млн рублей. Вот только Haval за эти деньги окажется с полным приводом, а Geely — с одной ведущей осью.

Haval Jolion: есть полный привод

Материалы по теме Новый китайский кроссовер Jolion: первый тест

Первое преимущество Хавейла — возможность заказать кроссовер с трансмиссией 4х4. Сколько будет комплектаций с полным приводом, пока непонятно — такие машины еще даже не добрались до дилеров. Однако наличие такой опции — весомый плюс в пользу Хавейла.

Алгоритм работы полностью автоматический. Заднюю ось подключает электроника по собственному разумению. Возможности принудительно заблокировать межосевую муфту не предусмотрено — типично кроссоверная схема.

Самое интересное: Jolion AWD — эксклюзивное предложение для нас! В Китае о такой версии не знают.

Geely Coolray: больше клиренс

Материалы по теме 6 кроссоверов, которые покорили бы наш рынок

От асфальта до нижней точки кузова Haval Jolion всего 165 мм. Съедешь с дороги — сразу сядешь на днище.

Geely Coolray предлагает 190 мм. Для современного кроссовера это хороший показатель. Вполне возможно, что в реальной сложной ситуации он пробьется даже дальше полноприводного Джолиона!

Но в городе всё равно стоит быть внимательным. Углы въезда и съезда Кулрея хотя и больше, чем у Джолиона, однако не так уж и велики. К тому же из-под переднего бампера выпирает абсолютно неуместный на недорогом кроссовере сплиттер под карбон.

Haval Jolion: просторный салон

Спереди в Джолионе сидится примерно так же, как и в остальных кроссоверах этого класса. А вот на втором ряду просторно. Сложилось ощущение, что автомобиль изначально создавали «длиннобазным». Ногу на ногу не закинешь, но сидеть комфортно. Удобно будет и третьему пассажиру.

В переднеприводных Джолионах абсолютно ровный пол. У полноприводников появляется небольшой тоннель.

А вот объем багажников смешной до слез у обоих: реальные 264 л у Кулрея и 280 л у Джолиона. Очень мало!

Jolion (фото слева) вне конкуренции по простору сзади. Coolray отнюдь не тесный, но в этом соперничестве отходит на второй план.

Geely Coolray: лучше едет и управляется

Материалы по теме 15 тыс. км с «китайцем»: десяток плюсов и три минуса

По паспорту 150-сильный Coolray быстрее 143-сильного Джолиона почти на полторы секунды: 8,4 против 9,8 до сотни.

И хотя масса и тип коробок у машин одинаковые, во время езды возникает ощущение, что на Хавейле стоит вариатор: настолько коробка неспешная.

При параллельном старте Geely легко уезжает вперед. Он же адекватнее следует за рулем, меньше кренится.

По подвеске оба «китайца» жестковаты. Но если на Кулрее это воспринимается адекватно его ездовым повадкам, то Джолиону подошла бы ходовая с более мягкими настройками.

В актив Geely запишем и родство агрегатов с Volvo. У шведских специалистов опыта всё же больше, чем у китайских.

Geely Coolray заметно шустрее, что оправдывает жесткость его ходовой части. Haval Jolion при сопоставимой мощности динамикой не поражает.

Haval Jolion: отлично оснащен (даже в базе)

Материалы по теме Новый кроссовер от 1,19 млн: чем удивили китайцы

У Джолиона есть адаптивный круиз-контроль (это пока редкость для В-кроссоверов).

Дисплей медиасистемы самый крупный в сегменте — его диагональ 12,3 дюйма. К тому же показывает шикарного качества картинку с четырех камер — таким количеством тоже может похвастать далеко не каждый субкомпактный кроссовер.

Для пассажиров второго ряда предусмотрены два разъема для зарядки, обогревы подушки и спинки сидений.

Причем даже минимальный набор неплох. В «базу» включили однозонный климат-контроль, датчики света и дождя, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, литые 17-дюймовые диски, электропакет и обогрев сидений. Но подушек безопасности в стартовой версии только две. И странно, что регулировки руля по вылету нет ни в одной комплектации.

Отделка салонов нескольких цветов и с обилием кожи внушает уважение. У конкурентов такой роскоши нет. Jolion (фото слева) вдобавок предлагает на выбор три цвета кожи: черный, белый и коричневый.

Geely Coolray: проще подключить смартфон

Насущный вопрос: насколько просто синхронизировать смартфон со штатной мультимедиа?

Jolion предлагает стандартный путь — через Android Auto и Apple Carplay. Буквально на днях они начали поддерживать Яндекс.Карты, так что качественная навигация с пробками теперь в этих протоколах есть. Правда, через них можно перетащить из телефона на бортовой дисплей ограниченное количество приложений (только одобренные).

Система Кулрея проще и удобнее. Через простенькое приложение на штатный экран переносится весь рабочий стол и любое приложение смартфона без ограничений. Экран телефона зеркалится на центральный дисплей. Даже ориентация изображения будет зависеть от того, вертикально или горизонтально расположен смартфон.

Coolray (фото слева) удобен легкой синхронизацией со смартфоном. Jolion отвечает большим дисплеем и премиальным качеством изображения с камер.

Кто лучше?

Джолион собирают в России, Кулрей — в Белоруссии. Ни к той, ни к другой сборке и окраске претензий нет. И по ездовым характеристикам, набору оборудованию, уровню внутренней и внешней отделки они мало чем уступают кроссоверам из Японии, Кореи и Европы.

Что касается внутреннего китайского соперничества. то тут Coolray и Jolion достойные конкуренты. И разница между ними — в нюансах. У одного есть полный привод, у другого больше дорожный просвет. Один чуть просторнее, другой лучше оснащен. Что важно именно для вас? Выбирайте!