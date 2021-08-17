«Мухобойка» на капоте — теперь за это лишение прав? Да! — журнал За рулем

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«Мухобойка» на капоте — теперь за это лишение прав? Да!

Защиту капота от камней и насекомых придется снять — либо узаконить внесение изменения в конструкцию автомобиля.

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По новым правилам доработки автомобиля, которые вступили в силу 1 февраля 2021 года, установку дефлектора капота нужно оформлять в ГИБДД.

Согласно ГОСТу 33670–2015, «мухобойка» может нанести травму пешеходу и ее не должно быть «в зоне наружной поверхности кузова». Безопасность дефлектора может подтвердить только техническая экспертиза, стоимость которой многократно превышает цену этого сомнительного по своей полезности элемента. Сколы на капоте все равно появляются, как и «росчерки» насекомых. К тому же под дефлектором быстро появляется ржавчина. Поэтому «мухобойку» не жалко — ее и устанавливать-то не следовало.

Что делать, если остановит инспектор ГИБДД?

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Если вас остановит инспектор и потребует снять не оформленный надлежащим образом «декоративный элемент», препираться не стоит: овчинка выделки не стоит. Правда, пока инспекторы смотрят на дефлекторы сквозь пальцы, поскольку штраф за их использование, согласно статье 12.5 КоАП РФ, составляет всего 500 рублей (или предупреждение). Да и устранить нарушение, то есть снять «мухобойку», можно за пару минут.

Но есть нюанс. Если водитель попадется с дефлектором повторно, ему грозят санкции статьи 12.1 КоАП — штраф 5000 рублей и лишение прав на 1–3 месяца. Имейте это в виду, если однажды вас уже оштрафовали за такое нарушение.

  • О других привычных элементах декора, которые попали (и не попали) под запрет, вы можете узнать здесь.
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Фото: Depositphotos

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