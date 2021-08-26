X3, Q5 или ML - подержанный (увы!) премиум за 3 миллиона

В «большой немецкой тройке» все машины хороши. Но каждая хороша по-своему (да и плоха - тоже по-своему).

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Разумеется, новыми даже за три миллиона рублей вы эти автомобили сейчас не купите. Придется обращаться к вторичному рынку. Благо, там выбор до сих пор довольно большой.

BMW X3

Баварский кроссовер за эти деньги будет 2017–2019 годов, то есть третьего поколения (G01), с заявленным пробегом до 100 000 км. «Свежесть» зависит от комплектации: чем она богаче, тем автомобиль старше. Есть выбор по силовым агрегатам: бензиновые двигатели 2.0 мощностью 184 л.с. и 2.0 мощностью 249 л.с., дизели 2.0 мощностью 190 л.с. и 3.0 мощностью 249 л.с. Все — с полным приводом и автоматической коробкой передач, конечно. В X3 стоит 8-ступенчатый автомат ZF.

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BMW в России дает гарантию 2 года без ограничения пробега. И даже если первый владелец выбрал программу «3-й Год Плюс», гарантийный срок на эти автомобили уже истек:.

Увы, назвать BMW X3 третьего поколения беспроблемной машиной нельзя. Владельцы жалуются на слабое лобовое, которое лопается даже от маленьких камушков. Встречается запотевание фар головного света. Часто бывают проблемы с мультимедийной системой (не включается камера заднего вида, пропадает соединение по Bluetooth, система «виснет» и выключается). Отказывает стояночный тормоз — особенно при резком похолодании осенью. Пневматическая подвеска хороша только до первого ремонта.

Кроме того, к недостаткам X3 этого поколения относят тесноватый салон и «непремиальное» качество отделочных материалов. В первую очередь кожи: на руле и подлокотнике она вытирается гораздо быстрее, чем ждешь. Далеко не всем нравятся стандартные передние сиденья. И, разумеется, динамические характеристики «младших» версий не те, каких ждешь от марки со спортивным характером.

Audi Q5

Выбор Audi Q5 за три миллиона чуть меньше. А разнообразия силовых агрегатов вовсе нет — только бензиновый 2.0 мощностью 249 л.с. с роботом и полным приводом. Так что ежегодно придется отдавать около 20 000 рублей транспортного налога (в Москве). Впрочем, 249-сильного двигателя этому кроссоверу хватает и на трассе, а тем более в городе. Расход топлива в смешанном режиме по паспортным данным такой же, как у «баварца», — 7,6–7,7 л на 100 км.

Как и X3, Q5 будет тех же 2017–2019 годов и с таким же пробегом (честным или нет — вопрос к продавцам). Это автомобиль второго поколения (FY).

Качество отделки Audi ни у кого не вызывает нареканий. И претензий к эргономике нет. Однако по пространству салона, тем более сзади, Q5 немного проигрывает X3 — притом что и баварский кроссовер некоторым кажется тесноватым. Кстати, то, что X3 внутри чуть побольше, подтверждает и максимальный объем, который можно получить, сложив заднее сиденье: 1600 против 1550 литров. А минимальный объем багажников одинаков — 550 литров.

С пневмоподвеской Q5 едет отлично: хорошо рулится, радует высокой плавностью хода, легко «глотая» мелкие неровности, умеет «приседать» на корму для удобства загрузки и разгрузки багажника и подниматься на высоту 211 мм. У X3, кстати, максимальный дорожный просвет чуть поменьше — 204 мм. И ходы подвески у Q5 больше, чем у X3.

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Увы, и Q5 не лишен недостатков. Первый из них — масложор, характерный для двигателей VAG. Сколько конструкторы с ним ни боролись, полностью победить так и не смогли. Так что, выбирая кроссовер с кольцами на эмблеме, приготовьтесь постоянно следить за уровнем масла и регулярно добавлять его. Не особо надежным считается и роботизированная коробка передач S-Tronic, особенно если автомобиль эксплуатируется не только на городском асфальте. Если потребуется ремонт, он обойдется очень дорого.

Mercedes-Benz ML

Mercedes-Benz М-класса (III поколение, W166) стоит особняком. Выбор меньше, машины старше — 2012–2014 годов. Пробеги — нередко за 100 000 км. Двигатели: дизельные 3.0 мощностью 249 л.с. и 258 л.с., бензиновые 3.0 (333 л.с.) и 3.5 (249 и 306 л.с.). Более мощные версии — с двигателями 4.7 (408 л.с.) встречаются редко. Автоматическая коробка здесь 7-ступенчатая, 7G-Tronic Plus. Система полного привода — 4Matic.

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Конечно, динамика у 249-сильного М-класса поскромнее, чем у Q5 и даже X3: эта машина больше и тяжелее на 200 кг. Расход топлива выше — 10,2 л. на 100 км пути в смешанном цикле. Зато и салон просторнее, и багажник больше — 690 литров. И в целом комфорт выше. Едет Mercedes плавно, в салоне — тишина.

Увы, возраст автомобиля не скроешь. И экстерьер, и интерьер выглядят несколько устаревшими. Да и по качеству отделки «эмка» уступает как Audi, так и BMW: этот автомобиль создавали в первую очередь для американского рынка, а в США клиенты не такие привередливые, как европейцы.

И здесь хочется похвалить пневмоподвеску Airmatic за комфорт. Кроме того, с ней дорожный просвет достигает 255 мм, а с пакетом On&OffRoad — 285 мм. Но при пробеге 120–140 000 км пневмобаллоны выходят из строя. От возраста страдает и электроника, которой в М-классе немало. И здесь в основном «глючит» мультимедийка.

При пробегах за 150 000 км может потребовать внимания и коробка: автомат начинает «пинаться». Так что при покупке автомобиля нужно провести тщательную профессиональную диагностику трансмиссии. Впрочем, того же требуют все агрегаты и узлы автомобиля. Вернее, автомобилей — любого из трех.

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Так что же выбрать? Это, скорее, зависит от ваших симпатий и предпочтений. Все три автомобиля не назовешь безупречными. Но при этом все три еще очень хороши — недаром ведь «премиум». А если вы считаете, что возраст автомобиля мало что значит, смотрите в первую очередь Mercedes-Benz — он и самый большой, и самый комфортный (когда все в нем исправно).

И далеко не факт, что в понравившемся вам экземпляре окажется хоть один из названных недостатков. Такое может быть, если первый владелец ездил аккуратно, строго соблюдал интервалы ТО и проводил их в авторизованном сервисном центре.

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