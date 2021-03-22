Новый VW Polo или старый Mercedes GLK? Вы удивитесь!

Volkswagen Polo с турбомотором мощностью 125 сил и семиступенчатым роботом в максимальном исполнении Exclusive тянет на 1 315 000 рублей. Когда-то столько стоил простенький новый Mercedes-Benz. А сегодня за такие деньги можно найти вполне приличный десятилетний паркетник GLK. И мы нашли — дорестайлинговый GLK 220 CDI 2011 года со 170‑сильным дизелем и честным пробегом в 110 тысяч километров. Он даже дешевле Фолькса — тысяч на сто. Отложим их на марафет и возможный ремонт?
Интерьер
Хотя Мерседесу стукнуло десять лет, а одометр начал отсчет второй сотни тысяч, на салоне это не сказалось. Тянешь за дверную ручку — ощущаешь приятное солидное усилие. Взору открывается светлый интерьер: натуральное дерево не потрескалось, кожа не вытерлась. Хотя GLK не брезгует и жестким пластиком, окутавшим салон ниже ватерлинии, сверчков на ходу не слышно.
Впрочем, интерьер Polo 2020 года тоже не промах. Дизайн приятен, никакого дребезга и скрипов в движении. Хотя лифтбек и принадлежит к компактным бюджетникам, по факту он значительно просторнее премиального кроссовера. Переднеприводная компоновка с поперечно расположенным мотором означает более рациональное использование пространства. У GLK изрядная часть длины ушла на большой капот: на втором ряду и в багажнике места куда меньше.
Mercedes-Benz GLK
Обогрев
Возраст чувствуется в подходе к отоплению. Polo почти сразу после холодного пуска поставляет теплый воздух из дефлекторов, а скрасить короткое ожидание помогают обогревы сидений, руля и лобового стекла. В десятилетнем Мерседесе кроме зеркал и передних сидений ничего не греется: тогда дополнительные подогревы были редкостью. Кроме того, тепла от дизеля приходится ждать дольше. Перчатки на руки — и вперед на мороз, отскребать лобовое стекло от наледи.
Динамика и расход
Мучительное ожидание стоит того. Когда мотор и салон прогреваются и GLK трогается — это кайф. При схожей с Polo энерговооруженности он ускоряется веселее: дизельная тяга на «низах»! И чуть выигрывает в экономичности, расходуя в смешанном цикле 7–7,5 литров дизтоплива на 100 км.
Volkswagen Polo
Каждая кочка и яма благородно растворяются в ходовой части. Правда, как раз на 100‑тысячном рубеже за это придется расплатиться передними рычагами (12 тысяч рублей) и стойками стабилизатора (5200 рублей). Но потом о шасси вновь надолго можно будет забыть.
Mercedes-Benz GLK 220 CDI — отзывы из разных стран
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«Лучшая машина, что когда-либо у меня была»
У меня [Mercedes-Benz GLK] 220 CDI 4MATIC 2011 года… 175 000 км [пробег]. До настоящего времени с машиной не было никаких проблем, не считая работ вроде проверки тормозной системы, что я обычно делаю сам. Масляной поддон картера, конечно, не герметичен, но на это я сознательно не обращаю внимания… Лучшая машина, что когда-либо у меня была.Пользователь gardiner, 19.06.2019, форум Motor-talk.de (Германия)
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«Каждый день проклинаю тот момент, когда она мне приглянулась»
Эта машина изначально была так себе, но с годами стало только хуже… Каждый день проклинаю тот момент, когда она мне приглянулась :([Пришлось] четыре раза менять форсунки за семь лет (мировой рекорд?)... Я также заметил проблему с коробкой передач и, возможно, [электронным] блоком управления двигателем...Пользователь Mariettiello, 06.10.2017, форум Mercedesbenzclub.it (Италия)
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«Настоящий первоклассный внедорожник»
Настоящий первоклассный городской внедорожник, которым приятно управлять благодаря плавной работе двигателя и автоматической трансмиссии 7G, хорошему сцеплению с дорогой… и подвеске.Пользователь M. O., 11.12.2018, портал Caradisiac (Франция)
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«Никогда раньше не получал такой большой счет»
У меня есть [Mercedes-Benz] GLK 220 CDI 4MATIC. После 108 000 км была найдена утечка из поддона картера. Для ремонта нужно… 17 рабочих часов по €100 [каждый]. Нужно снимать приводные валы и рулевой механизм… коробку передач тоже необходимо снять, чтобы добраться до двух болтов… Кто придумал эту безумную конструкцию? Это мой шестой Mercedes, [на которых] я проехал более 2 млн км, но никогда раньше не получал такой большой счет.Анонимный пользователь, 10.07.2015, портал AutoWeek.nl (Нидерланды)
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«Volvo XC60 без труда выигрывает сравнение с GLK»
Я тестировал [Mercedes-Benz] GLK 220 CDI и Volvo XC60 D3 в 2011 году. Двигатель Mercedes работал отлично, как и несколько архаичная коробка передач. Прекрасное сочетание. Впечатление от внутренней отделки — как будто в кабине подземного транспортера-самосвала, качество работы посредственное. Детям не понравилось на задних сиденьях. Volvo XC60 без труда выигрывает сравнение с GLK. Поэтому сейчас я вожу Volvo.
Пользователь RAMichel, 12.08.2013, форум R-L-X (Германия)
Volkswagen Polo 2020 — бюджетник, говорите?
Polo первого поколения в свое время был лучшим представителем В‑класса в поведении на дороге. Новый кузов покоится на той же платформе, так что расклад не поменялся. Polo увереннее Мерседеса держит курс, резче и точнее реагирует на руль. Но на разбитой дороге активнее транслирует толчки в салон. Что до надежности, то подвеска вряд ли потребует внимания раньше 150 тысяч километров. И это приятно, ибо передние рычаги и стойки стабилизатора обойдутся абсолютно в те же деньги, что и на GLK!
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ПРЕСТИЖ С ПРОБЕГОМ
С бюджетом нового Polo на вторичке можно неплохо разгуляться даже в премиальном сегменте.
В интервале от 1,2 до 1,3 млн рублей можно рассчитывать на BMW X1 2013–2014 годов выпуска с пробегом в 100–120 тысяч километров. Больше всего машин с полным приводом, двухлитровым 184‑сильным дизелем и восьмиступенчатым автоматом. Перед покупкой обязательно нужно проверить цепь ГРМ — слабое место этого двигателя.
Audi Q3 2012–2013 годов выпуска с пробегом в 110–130 тысяч километров представлены, в основном, в версиях с двухлитровым 170‑сильным турбомотором и преселективным роботом. Именно роботу стоит уделить особое внимание при диагностике.
В наш бюджет укладывается и Range Rover Evoque первого поколения 2011–2012 года с пробегом 130–140 тысяч км. Можно найти не только пяти-, но и трехдверные версии. Среди предложений есть как 150‑сильные дизели, так и машины с 240‑сильным бензиновым турбомотором.
ТО и ремонт
Бюджетный статус Polo вовсе не означает скромных расходов — даже относительно возрастного Мерседеса. Конечно, при условии, что вы не поедете на GLK исключительно к официальным дилерам. Качественных неофициалов для ремонта и обслуживания хватает, а средняя стоимость нормочаса (2000 рублей) сопоставима с расценками на обслуживание Фольксвагена.
В случае с Polo рассматриваем только фирменные сервисы, чтобы не иметь сложностей с гарантией. Выходит, что стандартное плановое ТО Мерса может обойтись дешевле: 12–13 тысяч на Polo против 10 тысяч на GLK.
Конечно, чудес не бывает — на Mercedes-Benz выше транспортный налог, а новый комплект 19‑дюймовых шин существенно дороже стандартной обувки Polo.
Зато у премиального кроссовера есть еще одно преимущество — ликвидность. Хотя Volkswagen Polo не относится к быстро теряющим в цене, десятилетний GLK при должном уходе и обращении в течение нескольких лет практически не подешевеет.
Что в итоге?
Посчитали стоимость пройденного километра и удивились: GLK выходит дешевле! Конечно, в случае, если не потребуется ремонт. Отсюда и мораль. Если машина нужна здесь и сейчас — идите к ближайшему дилеру Фольксвагена. Поиск подходящего Мерседеса может занять месяцы. И никаких спонтанных покупок без глубокой диагностики и проверки юридической чистоты. Иначе рискуете заняться расчетом цены километра пути на общественном транспорте.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
MERCEDES-BENZ GLK 220 CDI
|
VOLKSWAGEN POLO 1.4 TSI
|
Снаряженная / полная масса
|
1745 / 2500 кг
|
1305 / 1700 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
8,8 с
|
9,0 с
|
Максимальная скорость
|
182 км/ч
|
208 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
ДТ / 59 л
|
АИ-95 / 55 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
8,8 / 5,9 / 6,9 л / 100 км
|
7,0/4,4/5,5 л/100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
дизельный
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, продольно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
2143 см³
|
1395 см³
|
Мощность
|
125 кВт / 170 л.с. при 3200–4800 об/мин
|
92 кВт / 125 л.с. при 5000–6000 об/мин
|
Крутящий момент
|
400 Н·м при 1400–2800 об/мин
|
200 Н·м при 1400–4000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
передний
|
Коробка передач
|
A7
|
Р7
|
Передаточные числа:
|
4,38 / 2,86 / 1,92 / 1,37 / 1,00 / 0,82 / 0,73 / 3,42
|
3,50 / 2,09 / 1,34 / 0,93 / 0,97 / 0,78 / 0,65 / 3,72
|
Главная передача
|
3,46
|
4,80 / 3,43
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
многорычажная / многорычажная
|
McPherson / упругая балка
|
Рулевое управление
|
реечное, с ГУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые
|
дисковые вентилируемые/дисковые
|
Шины
|
235/55 R19
|
195/55 R16
СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
|
|
MERCEDES GLK 220 CDI
|
VOLKSWAGEN POLO 1.4 TSI
|
Воздушный фильтр
|
1584 ₽
|
1170 ₽
|
Масляный фильтр
|
528 ₽
|
620 ₽
|
Комплект свечей накаливания / зажигания
|
14 288 ₽
|
780 ₽*
|
Комплект зимних шипованных шин
|
53 440 ₽
|
26 040 ₽
|
Передние тормозные колодки
|
4431 ₽
|
4863 ₽
СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ
|
|
MERCEDES GLK 220 CDI
|
VW POLO 1.4 TSI
|
Расходы на плановое ТО*
|
29 800 ₽
|
71 836 ₽
|
ОСАГО
|
20 940 ₽
|
20 940 ₽
|
Расходы на топливо
|
216 000 ₽
|
204 480 ₽
|
Потеря стоимости
|
185 000 ₽ (16 %)
|
334 000 ₽ (27 %)
|
Транспортный налог
|
29 950 ₽
|
9 375 ₽
|
Итого
|
481 690 ₽
|
640 631 ₽
|
Стоимость 1 км пробега
|
8,03 ₽/км
|
10,77 ₽/км
* При среднегодовом пробеге 20 тысяч км.
|
ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ
Именно эта версия Мерседеса наиболее массовая — GLK 220 CDI c дизелем OM651 рабочим объемом 2,1 литра. Слабых мест у него немного. После 100 тысяч километров может потечь водяной насос: замена обойдется в 20 тысяч рублей. Не заправляйтесь где попало, ибо пьезофорсунки архичувствительны к качеству дизельного топлива.
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Семиступенчатый автомат 7G-Tronic требует замены масла каждые 60 тысяч километров. Тянуть с этим нельзя, иначе быстро износится один из подшипников выходного вала в раздаточной коробке. Официально отдельно он не меняется, но есть много заменителей. В любом случае ремонт влетит в копеечку. Автомат требует обязательной диагностики перед покупкой — эти коробки прославились перегревом платы управления, что обычно и происходит аккурат после 100 тысяч километров.
Подвеска редко требует внимания раньше этого рубежа. Первыми из строя выходят сайлентблоки передних рычагов и стойки стабилизатора (эта участь постигла и наш GLK).
Также примерно в этом возрасте надо менять передние тормозные диски. Комплект обойдется в 8–9 тысяч рублей.
Редакция «За рулем» выражает благодарность Анастасии Авериной за предоставленный автомобиль.
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