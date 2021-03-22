Новый VW Polo или старый Mercedes GLK? Вы удивитесь!

Цена одинаковая, но когда сделали расчет стоимости пройденного километра, поразились: дизельный GLK обходится дешевле бензинового Поло!

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Volkswagen Polo с турбомотором мощностью 125 сил и семиступенчатым роботом в максимальном исполнении Exclusive тянет на 1 315 000 рублей. Когда-то столько стоил простенький новый Mercedes-Benz. А сегодня за такие деньги можно найти вполне приличный десятилетний паркетник GLK. И мы нашли — дорестайлинговый GLK 220 CDI 2011 года со 170‑сильным дизелем и честным пробегом в 110 тысяч километров. Он даже дешевле Фолькса — тысяч на сто. Отложим их на марафет и возможный ремонт?

Интерьер

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Хотя Мерседесу стукнуло десять лет, а одометр начал отсчет второй сотни тысяч, на салоне это не сказалось. Тянешь за дверную ручку — ощущаешь приятное солидное усилие. Взору открывается светлый интерьер: натуральное дерево не потрескалось, кожа не вытерлась. Хотя GLK не брезгует и жестким пластиком, окутавшим салон ниже ватерлинии, сверчков на ходу не слышно.

Впрочем, интерьер Polo 2020 года тоже не промах. Дизайн приятен, никакого дребезга и скрипов в движении. Хотя лифтбек и принадлежит к компактным бюджетникам, по факту он значительно просторнее премиального кроссовера. Переднеприводная компоновка с поперечно расположенным мотором означает более рациональное использование пространства. У GLK изрядная часть длины ушла на большой капот: на втором ряду и в багажнике места куда меньше.

Mercedes-Benz GLK

Медиасистема Command адекватна для начала 2010‑х, хотя и мудрена в управлении. Часть кнопок — на консоли, а основной джойстик — на тоннеле. Качество звучания акустики — отличное. Двухзонный климат-контроль удобен, но приходится долго ждать, пока он прогреет салон. Из теплых опций — только обогрев передних сидений.

Угловатый интерьер GLK характерен для Мерседесов тех лет и не всем пришелся по вкусу. К качеству сборки и удобству посадки не придерешься. Простые на вид сиденья гостеприимны, имеют широкий ассортимент и диапазоны регулировок.

Второй ряд не блещет простором даже на фоне нынешних моделей класса В. Зато есть свои дефлекторы вентиляции. Багажник по нашим замерам вмещает только 272 литра. Результат, мягко говоря, не выда­ющийся.

Обогрев

Возраст чувствуется в подходе к отоплению. Polo почти сразу после холодного пуска поставляет теплый воздух из дефлекторов, а скрасить короткое ожидание помогают обогревы сидений, руля и лобового стекла. В десятилетнем Мерседесе кроме зеркал и передних сидений ничего не греется: тогда дополнительные подогревы были редкостью. Кроме того, тепла от дизеля приходится ждать дольше. Перчатки на руки — и вперед на мороз, отскребать лобовое стекло от наледи.

Динамика и расход

Мучительное ожидание стоит того. Когда мотор и салон прогреваются и GLK трогается — это кайф. При схожей с Polo энерговооруженности он ускоряется веселее: дизельная тяга на «низах»! И чуть выигрывает в экономичности, расходуя в смешанном цикле 7–7,5 литров дизтоплива на 100 км.

Volkswagen Polo

Медиасистема радует четкостью изображения и быстротой откликов экрана. А вот качество звука всё же хуже, чем у возрастного Мерседеса. Однозонный климат-контроль быстро прогревает салон. Признак современной «русифицированной» модели — большое число обогревов. Греются лобовое стекло, руль и все сиденья.

Передняя панель сплошь из жесткого пластика, хотя собрано всё добротно. Эргономика прекрасна. А вот пространство организовано не очень: отделений для мелочей мало, подстаканники тесные, места для смартфона нет. В этом новый Polo ничуть не лучше старого Мерседеса. У кресел Polo широк диапазон регулировок, но изменить степень поясничного подпора возможности нет.

Задний ряд по простору легко укладывает GLK на лопатки. Места хватает по всем направлениям. Багажник лифтбека огромен — честные 464 литра по нашим замерам (и это только под полкой). Также вне конкуренции и широченный проем пятой двери. Не забыли про мелочи вроде боковых карманов для омывайки.

Каждая кочка и яма благородно растворяются в ходовой части. Правда, как раз на 100‑тысячном рубеже за это придется расплатиться передними рычагами (12 тысяч рублей) и стойками стабилизатора (5200 рублей). Но потом о шасси вновь надолго можно будет забыть.

Mercedes-Benz GLK 220 CDI — отзывы из разных стран

«Лучшая машина, что когда-либо у меня была» У меня [Mercedes-Benz GLK] 220 CDI 4MATIC 2011 года… 175 000 км [пробег]. До настоящего времени с машиной не было никаких проблем, не считая работ вроде проверки тормозной системы, что я обычно делаю сам. Масляной поддон картера, конечно, не герметичен, но на это я сознательно не обращаю внимания… Лучшая машина, что когда-либо у меня была. Пользователь gardiner, 19.06.2019, форум Motor-talk.de (Германия)

«Каждый день проклинаю тот момент, когда она мне приглянулась» Эта машина изначально была так себе, но с годами стало только хуже… Каждый день проклинаю тот момент, когда она мне приглянулась :([Пришлось] четыре раза менять форсунки за семь лет (мировой рекорд?)... Я также заметил проблему с коробкой передач и, возможно, [электронным] блоком управления двигателем... Пользователь Mariettiello, 06.10.2017, форум Mercedesbenzclub.it (Италия) «Настоящий первоклассный внедорожник» Настоящий первоклассный городской внедорожник, которым приятно управлять благодаря плавной работе двигателя и автоматической трансмиссии 7G, хорошему сцеплению с дорогой… и подвеске. Пользователь M. O., 11.12.2018, портал Caradisiac (Франция) «Никогда раньше не получал такой большой счет» У меня есть [Mercedes-Benz] GLK 220 CDI 4MATIC. После 108 000 км была найдена утечка из поддона картера. Для ремонта нужно… 17 рабочих часов по €100 [каждый]. Нужно снимать приводные валы и рулевой механизм… коробку передач тоже необходимо снять, чтобы добраться до двух болтов… Кто придумал эту безумную конструкцию? Это мой шестой Mercedes, [на которых] я проехал более 2 млн км, но никогда раньше не получал такой большой счет. Анонимный пользователь, 10.07.2015, портал AutoWeek.nl (Нидерланды) «Volvo XC60 без труда выигрывает сравнение с GLK» Я тестировал [Mercedes-Benz] GLK 220 CDI и Volvo XC60 D3 в 2011 году. Двигатель Mercedes работал отлично, как и несколько архаичная коробка передач. Прекрасное сочетание. Впечатление от внутренней отделки — как будто в кабине подземного транспортера-самосвала, качество работы посредственное. Детям не понравилось на задних сиденьях. Volvo XC60 без труда выигрывает сравнение с GLK. Поэтому сейчас я вожу Volvo. Пользователь RAMichel, 12.08.2013, форум R-L-X (Германия)



Volkswagen Polo 2020 — бюджетник, говорите? Polo первого поколения в свое время был лучшим представителем В‑класса в поведении на дороге. Новый кузов покоится на той же платформе, так что расклад не поменялся. Polo увереннее Мерседеса держит курс, резче и точнее реагирует на руль. Но на разбитой дороге активнее транслирует толчки в салон. Что до надежности, то подвеска вряд ли потребует внимания раньше 150 тысяч километров. И это приятно, ибо передние рычаги и стойки стабилизатора обойдутся абсолютно в те же деньги, что и на GLK! ПРЕСТИЖ С ПРОБЕГОМ С бюджетом нового Polo на вторичке можно неплохо разгуляться даже в премиальном сегменте. В интервале от 1,2 до 1,3 млн рублей можно рассчитывать на BMW X1 2013–2014 годов выпуска с пробегом в 100–120 тысяч километров. Больше всего машин с полным приводом, двухлитровым 184‑сильным дизелем и восьмиступенчатым автоматом. Перед покупкой обязательно нужно проверить цепь ГРМ — слабое место этого двигателя. Audi Q3 2012–2013 годов выпуска с пробегом в 110–130 тысяч километров представлены, в основном, в версиях с двухлитровым 170‑сильным турбомотором и преселективным роботом. Именно роботу стоит уделить особое внимание при диагностике. В наш бюджет укладывается и Range Rover Evoque первого поколения 2011–2012 года с пробегом 130–140 тысяч км. Можно найти не только пяти-, но и трехдверные версии. Среди предложений есть как 150‑сильные дизели, так и машины с 240‑сильным бензиновым турбомотором.

ТО и ремонт Бюджетный статус Polo вовсе не означает скромных расходов — даже относительно возрастного Мерседеса. Конечно, при условии, что вы не поедете на GLK исключительно к официальным дилерам. Качественных неофициалов для ремонта и обслуживания хватает, а средняя стоимость нормочаса (2000 рублей) сопоставима с расценками на обслуживание Фольксвагена.

В случае с Polo рассматриваем только фирменные сервисы, чтобы не иметь сложностей с гарантией. Выходит, что стандартное плановое ТО Мерса может обойтись дешевле: 12–13 тысяч на Polo против 10 тысяч на GLK.

Mercedes GLK неплохо управляется, хотя не столь проворен, как одногодки BMW X1 или Audi Q3. А вот по части плавности хода и комфорта он шикарен. Самым популярным на рынке стал турбодизель 2.1 мощностью 170 л.с. Несмотря на некоторые мелкие огрехи, это надежный и экономичный агрегат. Конечно, чудес не бывает — на Mercedes-Benz выше транспортный налог, а новый комплект 19‑дюймовых шин существенно дороже стандартной обувки Polo.

Зато у премиального кроссовера есть еще одно преимущество — ликвидность. Хотя Volkswagen Polo не относится к быстро теряющим в цене, десятилетний GLK при должном уходе и обращении в течение нескольких лет практически не подешевеет.

Volkswagen Polo с точки зрения водителя хорош: стабилен на прямой и даже немного азартен в поворотах. Но резвые машины — только с турбомотором. В отличие от турбомоторов первых лет, к надежности 125-сильного агрегата серии ЕА211 больших вопросов нет.



Что в итоге? Посчитали стоимость пройденного километра и удивились: GLK выходит дешевле! Конечно, в случае, если не потребуется ремонт. Отсюда и мораль. Если машина нужна здесь и сейчас — идите к ближайшему дилеру Фольксвагена. Поиск подходящего Мерседеса может занять месяцы. И никаких спонтанных покупок без глубокой диагностики и проверки юридической чистоты. Иначе рискуете заняться расчетом цены километра пути на общественном транспорте.

Большинство автомобилей на вторичке — с ксеноновыми фарами. Обязательно проверьте их состояние — у дорестайлинговых GLK иногда плавился отражатель (наш этой участи избежал).



ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ MERCEDES-BENZ GLK 220 CDI VOLKSWAGEN POLO 1.4 TSI Снаряженная / полная масса 1745 / 2500 кг 1305 / 1700 кг Время разгона 0–100 км/ч 8,8 с 9,0 с Максимальная скорость 182 км/ч 208 км/ч Топливо / запас топлива ДТ / 59 л АИ-95 / 55 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 8,8 / 5,9 / 6,9 л / 100 км 7,0/4,4/5,5 л/100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип дизельный бензиновый Расположение спереди, продольно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 2143 см³ 1395 см³ Мощность 125 кВт / 170 л.с. при 3200–4800 об/мин 92 кВт / 125 л.с. при 5000–6000 об/мин Крутящий момент 400 Н·м при 1400–2800 об/мин 200 Н·м при 1400–4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный передний Коробка передач A7 Р7 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V /VI / VII / з.х. 4,38 / 2,86 / 1,92 / 1,37 / 1,00 / 0,82 / 0,73 / 3,42 3,50 / 2,09 / 1,34 / 0,93 / 0,97 / 0,78 / 0,65 / 3,72 Главная передача 3,46 4,80 / 3,43 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади многорычажная / многорычажная McPherson / упругая балка Рулевое управление реечное, с ГУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые дисковые вентилируемые/дисковые Шины 235/55 R19 195/55 R16

СТОИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ MERCEDES GLK 220 CDI VOLKSWAGEN POLO 1.4 TSI Воздушный фильтр 1584 ₽ 1170 ₽ Масляный фильтр 528 ₽ 620 ₽ Комплект свечей накаливания / зажигания 14 288 ₽ 780 ₽* Комплект зимних шипованных шин 53 440 ₽ 26 040 ₽ Передние тормозные колодки 4431 ₽ 4863 ₽

СТОИМОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ЛЕТ MERCEDES GLK 220 CDI VW POLO 1.4 TSI Расходы на плановое ТО* 29 800 ₽ 71 836 ₽ ОСАГО 20 940 ₽ 20 940 ₽ Расходы на топливо 216 000 ₽ 204 480 ₽ Потеря стоимости 185 000 ₽ (16 %) 334 000 ₽ (27 %) Транспортный налог 29 950 ₽ 9 375 ₽ Итого 481 690 ₽ 640 631 ₽ Стоимость 1 км пробега 8,03 ₽/км 10,77 ₽/км

* При среднегодовом пробеге 20 тысяч км.

ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ Именно эта версия Мерседеса наиболее массовая — GLK 220 CDI c дизелем OM651 рабочим объемом 2,1 литра. Слабых мест у него немного. После 100 тысяч километров может потечь водяной насос: замена обойдется в 20 тысяч рублей. Не заправляйтесь где попало, ибо пьезофорсунки архичувствительны к качеству дизельного топлива.

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Семиступенчатый автомат 7G-Tronic требует замены масла каждые 60 тысяч километров. Тянуть с этим нельзя, иначе быстро износится один из подшипников выходного вала в раздаточной коробке. Официально отдельно он не меняется, но есть много заменителей. В любом случае ремонт влетит в копеечку. Автомат требует обязательной диагностики перед покупкой — эти коробки прославились перегревом платы управления, что обычно и происходит аккурат после 100 тысяч километров. Подвеска редко требует внимания раньше этого рубежа. Первыми из строя выходят сайлентблоки передних рычагов и стойки стабилизатора (эта участь постигла и наш GLK). Также примерно в этом возрасте надо менять передние тормозные диски. Комплект обойдется в 8–9 тысяч рублей.

Редакция «За рулем» выражает благодарность Анастасии Авериной за предоставленный автомобиль.

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