6 способов избежать убытков при парковке в жару

1. Смотрите за солнцем
Лучше не парковаться каждый день на одном месте, одним и тем же боком к солнцу. А в идеале, если уж приходится оставлять машину на открытой площадке, неплохо бы в течение дня переставлять ее в зависимости от положения солнца. Иначе краска и, еще в большей степени, поликарбонатные колпаки фар и фонарей выгорают неравномерно. «Разнотон» светотехники особенно сильно бросается в глаза.
Да и «попасть в цвет» при будущей покраске кузова не удастся. Ни подбором краски по крышке лючка бензобака, ни каким-либо другим способом.
2. Не паркуйтесь под деревьями
В жару частицы жирных кислот, аммиак, аммоний и другие агрессивные органические соединения, содержащиеся в птичьем помете, разъедают автомобильную эмаль очень быстро. Пятна от них могут остаться и после мойки. Неудивительно — скорость любых химических реакций растет с повышением температуры.
Лучше парковаться в тени домов и больших машин — микроавтобусов или грузовиков.
3. Берегите лобовое стекло
Хорошо, если есть возможность на стоянке закрыть его от солнца защитной панелью. Скол под прямыми солнечными лучами может сработать как увеличительное стекло — так и до прожженного сиденья недалеко.
Кроме того, скол может превратиться в большую трещину — если вы, выехав со стоянки на раскаленной машине, тут же встанете в пробке с включенным «на полную» кондиционером. Причина — резкий перепад температур.
4. Ничего не оставляйте на передней панели
Передняя панель может сильно нагреться, ароматизатор или забытая пластинка жевательной резинки оставят на ней следы. А забытая зажигался может даже взорваться.
5. Проветривайте машину
Знаком специфический запах в салоне раскаленного автомобиля? Дешевые пластик и кожзам под воздействием зноя выделяют вредные вещества.
Сиденья помогут защитить текстильные чехлы.
Облегчит ситуацию и проветривание «по диагонали». Водительскую дверь несколько раз открывают и закрывают, а правую заднюю на это время оставляют открытой.
6. Чаще мойте автомобиль
Чистая эмаль лучше отражает свет. Грязь и пыль под прямыми солнечными лучами разрушают лакокрасочное покрытие.
Если есть возможность, при каждой мойке покрывайте кузов воском — он создает дополнительную защиту от солнечных лучей.
А когда машину мыть нельзя?
— перед заездом в гараж.
Температура в металлическом гараже с черной крышей и плохой вентиляцией может достигать 50° С. Вымытый перед заездом в гараж автомобиль окажется в паровой бане. Это может стать причиной ускоренной коррозии кузова, а также окисления контактов электрических цепей.
Важно: в гараже обязательна вентиляция с двумя отверстиями площадью не менее 100 см², расположенными по диагонали и с максимальной разницей по высоте.
— на подземной парковке. Автомобиль будет сохнуть намного дольше, чем его собратья, стоящие на улице. Лучше «помыться» перед выездом.
На природе солнце менее агрессивно?
Наоборот, потому что в сельской местности лучи не поглощает дымка, висящая в городском воздухе. На даче по возможности ставьте машину под навес. Он защитит от солнца и града летом, от снега зимой и при этом позволит автомобилю проветриваться.
Какие автомобили нельзя «жарить» на солнце?
— Только что заправленные «под завязку» холодным, из подземных цистерн, бензином. После нагрева выпускать «излишек» сквозь пробку. Для пожара бывает достаточно одной проскочившей искры или брошенного окурка.
— Автомобили на газе. Хотя в баллоне предусмотрена паровая подушка, сильный нагрев может привести к травлению газа через предохранительный клапан.
— Машины, в багажниках которых перевозят автохимию в аэрозольных баллончиках. Недаром на них написано: «Не допускать нагревания выше 50°С».
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Фото: «За рулем» и depositphotos