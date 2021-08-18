6 способов избежать убытков при парковке в жару

Неравномерно выгоревшая краска, треснувшее лобовое стекло и даже пожар... — все это может случиться, если оставлять машину на солнцепеке.

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1. Смотрите за солнцем

Лучше не парковаться каждый день на одном месте, одним и тем же боком к солнцу. А в идеале, если уж приходится оставлять машину на открытой площадке, неплохо бы в течение дня переставлять ее в зависимости от положения солнца. Иначе краска и, еще в большей степени, поликарбонатные колпаки фар и фонарей выгорают неравномерно. «Разнотон» светотехники особенно сильно бросается в глаза.

Да и «попасть в цвет» при будущей покраске кузова не удастся. Ни подбором краски по крышке лючка бензобака, ни каким-либо другим способом.

Этот автомобиль парковали одной и той же стороной к солнцу. Правый колпак ходовых огней выгорел так, что создается впечатление, будто деталь на противоположной стороне недавно поменяли.

2. Не паркуйтесь под деревьями

В жару частицы жирных кислот, аммиак, аммоний и другие агрессивные органические соединения, содержащиеся в птичьем помете, разъедают автомобильную эмаль очень быстро. Пятна от них могут остаться и после мойки. Неудивительно — скорость любых химических реакций растет с повышением температуры.

Лучше парковаться в тени домов и больших машин — микроавтобусов или грузовиков.

Жаркое солнце может «заварить» помет в лакокрасочное покрытие.

3. Берегите лобовое стекло

Хорошо, если есть возможность на стоянке закрыть его от солнца защитной панелью. Скол под прямыми солнечными лучами может сработать как увеличительное стекло — так и до прожженного сиденья недалеко.

Кроме того, скол может превратиться в большую трещину — если вы, выехав со стоянки на раскаленной машине, тут же встанете в пробке с включенным «на полную» кондиционером. Причина — резкий перепад температур.

4. Ничего не оставляйте на передней панели

Передняя панель может сильно нагреться, ароматизатор или забытая пластинка жевательной резинки оставят на ней следы. А забытая зажигался может даже взорваться.

5. Проветривайте машину

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Знаком специфический запах в салоне раскаленного автомобиля? Дешевые пластик и кожзам под воздействием зноя выделяют вредные вещества.

Сиденья помогут защитить текстильные чехлы.

Облегчит ситуацию и проветривание «по диагонали». Водительскую дверь несколько раз открывают и закрывают, а правую заднюю на это время оставляют открытой.

6. Чаще мойте автомобиль

Чистая эмаль лучше отражает свет. Грязь и пыль под прямыми солнечными лучами разрушают лакокрасочное покрытие.

Если есть возможность, при каждой мойке покрывайте кузов воском — он создает дополнительную защиту от солнечных лучей.

А когда машину мыть нельзя?

— перед заездом в гараж.

Температура в металлическом гараже с черной крышей и плохой вентиляцией может достигать 50° С. Вымытый перед заездом в гараж автомобиль окажется в паровой бане. Это может стать причиной ускоренной коррозии кузова, а также окисления контактов электрических цепей.

Важно: в гараже обязательна вентиляция с двумя отверстиями площадью не менее 100 см², расположенными по диагонали и с максимальной разницей по высоте.

Схема эффективной вентиляции гаража.

— на подземной парковке. Автомобиль будет сохнуть намного дольше, чем его собратья, стоящие на улице. Лучше «помыться» перед выездом.

На природе солнце менее агрессивно?

Наоборот, потому что в сельской местности лучи не поглощает дымка, висящая в городском воздухе. На даче по возможности ставьте машину под навес. Он защитит от солнца и града летом, от снега зимой и при этом позволит автомобилю проветриваться.

Идеальная с точки зрения защиты автомобиля конструкция.

Какие автомобили нельзя «жарить» на солнце?

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— Только что заправленные «под завязку» холодным, из подземных цистерн, бензином. После нагрева выпускать «излишек» сквозь пробку. Для пожара бывает достаточно одной проскочившей искры или брошенного окурка.

— Автомобили на газе. Хотя в баллоне предусмотрена паровая подушка, сильный нагрев может привести к травлению газа через предохранительный клапан.

— Машины, в багажниках которых перевозят автохимию в аэрозольных баллончиках. Недаром на них написано: «Не допускать нагревания выше 50°С».

Фото: «За рулем» и depositphotos