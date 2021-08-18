У вас шины «не те»: отказ в регистрации и штраф (и прав лишить могут)

С такой проблемой столкнулся владелец Lada Vesta, которому отказали в регистрации автомобиля из-за 16-дюймовых колес: инспектор не поверил, что они штатные.

Постановка на учет в ГИБДД — отказ в регистрации

Это очень странная, но поучительная история. Инспектор ГИБДД отказался ставить автомобиль Lada Vesta на учет, сославшись на то, что бюджетник не может быть оборудован 16-дюймовыми дисками, а именно на таких колесах была машина, с шинами 195/55 R16. По мнению гаишника, автомобилю такого класса положены максимум 15-дюймовые колеса.

Странно, но доказать обратное у владельца автомобиля на месте не получилось, несмотря на то, что в интернете есть множество свидетельств того, что АВТОВАЗ оснащает Весты 16-дюймовыми дисками. Взять хотя бы информацию из конфигуратора на официальном сайте Lada:

Тем не менее, владельцу нового автомобиля пришлось дойти до начальника РЭО и предоставить ему Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), выданное АВТОВАЗу на Весту Росстандартом. Кстати, в нем указано, что эта бюджетная модель может оснащаться, в том числе, 17-дюймовыми дисками с шинами размерностью 205/55 R17. В итоге начальник РЭО велел подчиненному поставить автомобиль на учет, пишет FBM.

Инспектор ГИБДД остановил для проверки

Подобная ситуация может произойти и на дороге, если вдруг инспектор ДПС решит придраться к колесам, чтобы оштрафовать водителя на 500 рублей по статье 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». При этом водитель получит предписание устранить нарушение и представить автомобиль в ГАИ.

Имейте в виду, что при таком же нарушении повторно, то есть в случае, если водитель не устранил нарушение, ему предъявят статью 12.1 КоАП РФ («Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра»). Здесь уже водителю автомобиля с нештатными колесами грозит штраф 5000 рублей и лишение прав на 1–3 месяца.

Как избежать штрафа и отказа в постановке на учет ТС?

Имейте в виду, что диски и шины могут быть от любого производителя — важна лишь размерность. В этом, как и герою рассказанной истории, поможет ОТТС. Но возить этот документ с собой не нужно.

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Найти ОТТС на любой автомобиль и в любое время дня и ночи не составляет труда, если под рукой есть смартфон с доступом в интернет. Для этого нужно лишь зайти в поисковый сервис сайта Росстандарта, решить простой пример, доказывающий, что вы не робот, и в строке поиска, прямо вверху главной страницы, указать первые пять символов VIN—номера своей машины, в которых закодирована марка и модель, а в конце добавить «звездочку» («снежинку») — знак *. Например, чтобы найти ОТТС на Ладу Весту, надо ввести в строку поиска XTAGF*, причем не важно, строчные буквы вы будете использовать или прописные.

Там вы найдете список ОТТС на разные версии модели. В каждом из них есть файл PDF с подробными данными автомобиля, включая разрешенную размерность шин:

Кстати, номер ОТТС обязательно указывается в паспорте транспортного средства (ПТС). Его также можно забить в поисковую систему и найти всю информацию по штатной конфигурации машины.

Следует напомнить, что разного рода колесные проставки запрещены, если они должным образом не оформлены, и их придется удалить, после чего предъявить автомобиль на осмотр в ГИБДД.

Это нужно проверить в автомобиле, чтобы пройти техосмотр.

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Фото: Depositphotos