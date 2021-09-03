Парковка с подвохом! Ошибаются 70% водителей

3 признака, которые вопят, что от машины пора избавляться

Эксперты рекомендуют менять машину раз в 3-4 года, но в России средний срок владения до перепродажи ближе к пяти годам. А некоторые автовладельцы настолько привязываются к своим машинам, что ездят по 10 лет и больше, не замечая, сколько тратят на ремонт и содержание.