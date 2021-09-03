Парковка с подвохом! Ошибаются 70% водителей

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Водители припарковали автомобили рядом с рынком. Но всё ли они сделали правильно?
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Водители припарковали автомобили рядом с рынком. Но всё ли они сделали правильно?
Отмечайте свой вариант, а правильный ответ — на следующей странице.
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