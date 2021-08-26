В ряде случаев после вакцинации следует отказаться от поездок за рулем.
Санкций за управление автомобилем после прививок, в том числе от коронавируса, не предусмотрено, но есть риск попасть в ДТП, став его виновником. Произойти это может из-за недомогания, которое ведет к невнимательности.
Не зря же после прививки людям дается день на то, чтобы прийти в себя и не подвергать риску временно ослабленный организм.
— После прививок можно водить автомобиль в том случае, если нет выраженной реакции иммунной системы на прививку: слабости, повышения температуры, недомогания, сонливости, боли в месте введения препарата.
Если чувствует слабость и сонливость после укола, то лучше за руль не садиться. Так как слабость, сонливость, недомогание приводят к снижению концентрации внимания водителя, что в итоге потенциально может создать аварийную ситуацию на дороге.
За руль не следует садиться при любых проблемах со здоровьем, приводящих к ухудшению восприятия дорожной ситуации и реакции на нее. Это может быть снижение остроты зрения, головная боль, боль в мышцах, общее недомогание и прочее.
Реакция организма на введение вакцины как правило непродолжительная, длится до двух-трех дней. Соответственно, если после введения вакцины у пациента отмечаются вышеописанные симптомы, то, как только они будут купированы, возможно водить автомобиль.
- Опасность для водителя представляет и жара — ее воздействие сравнивают с алкоголем.
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Фото: Михаил Метцель/ТАСС и «За рулем»