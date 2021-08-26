Медики предупреждают: противопоказания к управлению автомобилем после вакцинации от COVID-19 есть.

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В ряде случаев после вакцинации следует отказаться от поездок за рулем.

Санкций за управление автомобилем после прививок, в том числе от коронавируса, не предусмотрено, но есть риск попасть в ДТП, став его виновником. Произойти это может из-за недомогания, которое ведет к невнимательности.

Не зря же после прививки людям дается день на то, чтобы прийти в себя и не подвергать риску временно ослабленный организм.

— После прививок можно водить автомобиль в том случае, если нет выраженной реакции иммунной системы на прививку: слабости, повышения температуры, недомогания, сонливости, боли в месте введения препарата.

Если чувствует слабость и сонливость после укола, то лучше за руль не садиться. Так как слабость, сонливость, недомогание приводят к снижению концентрации внимания водителя, что в итоге потенциально может создать аварийную ситуацию на дороге.

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За руль не следует садиться при любых проблемах со здоровьем, приводящих к ухудшению восприятия дорожной ситуации и реакции на нее. Это может быть снижение остроты зрения, головная боль, боль в мышцах, общее недомогание и прочее.

Реакция организма на введение вакцины как правило непродолжительная, длится до двух-трех дней. Соответственно, если после введения вакцины у пациента отмечаются вышеописанные симптомы, то, как только они будут купированы, возможно водить автомобиль.

Опасность для водителя представляет и жара — ее воздействие сравнивают с алкоголем.

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Фото: Михаил Метцель/ТАСС и «За рулем»