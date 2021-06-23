Жара, жара…ГИБДД сравнила ее действие с алкоголем

И просит водителей сейчас быть особенно аккуратными на дороге.

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Действие жары на организм водителя похоже на действие алкоголя — скорость реакции человека уменьшается, что увеличивает опасность ДТП, говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД.

Влияние жары

Многие водители над этим не задумываются, но жаркая погода влияет на них негативно: действует расслабляюще, появляется сонливость, снижается концентрация внимания.

Жара способна спровоцировать обострение хронических заболеваний, сильные головные боли, общее ухудшение самочувствия. Примером тому может служить недавний случай в Москве, когда водителю фуры стало плохо за рулем, и он потерял управление.

Не стоит забывать, что от высокой температуры ухудшается состояние дорожного покрытия — снижаются сцепные качества, увеличивается вероятность образования колейности.

Что делать?

ГИБДД советует правильно выбирать скоростной режим: на каждом участке дороги, исходя из интенсивности движения, дорожного покрытия, погодных условий, состояния транспортного средства, времени суток.

При высокой скорости сужается поле зрения — это так называемый «тоннельный эффект», можно не успеть среагировать на внезапное препятствие.

В жаркую погоду рекомендуется возить в машине несколько бутылок прохладительных напитков, особенно если в салоне находятся дети, а также добавить в аптечку лекарственные средства.

Следует правильно выбирать время для длительных поездок — лучше всего либо рано утром, до солнцепека, или вечером, когда жара спадет.

При малейшем недомогании нужно незамедлительно остановиться в безопасном месте, выпить воды, умыться, при необходимости принять лекарства. Если состояние не улучшится, то возвращаться за руль и самостоятельно продолжать путь не стоит.

Парковать автомобиль следует по возможности в тени; если мест нет, рекомендуется закрывать лобовое стекло специальным экраном, а приборную панель — простым полотенцем.

Еще раз напоминают, и в жару это жизненно важно: не оставляйте в закрытой машине даже на минуту детей, пожилых людей и домашних животных.

Советы психологов

В аномально жаркий период важно обеспечить себе максимальный комфорт в машине во время дороги.

Не экономьте на кондиционере, включайте приятную музыку, наполняйте салон приятными вам ароматами, охлаждайте организм.

Старайтесь не злиться и помнить о том, что другим водителям не легче — мы все в одинаковых условиях на дороге. Попробуйте абстрагироваться от других водителей и воспринимать их как просто неодушевленные препятствие — объезжая, как если бы это были столбы и деревья.

Природа буйствует: в Москве стоит небывалая жара, а Красноярск в минувшие выходные накрыл сильнейший ливень.



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