Потоп в Красноярске: «машины плыли как кораблики»

В воскресенье вечером город накрыл сильнейший ливень. В соцсетях жители города жалуются на затопленные дороги.

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Около 19 часов воскресенья в Красноярске начался сильный дождь с грозой и продолжался около часа. Ливневки быстро забились, и потоки воды побежали по улицам. В районе местной ГИБДД с горы сошел сель, и грязевой поток перегородил почти всю проезжую часть. Некоторые районы обесточены. «Машины плывут как кораблики», — говорит закадровый голос в этом видео.

В ролике видно, как автомобили передвигаются в огромных лужах, образовавшихся на некоторых перекрестках в центре города. Жители шутили, что, похоже, из Крыма ливень пришел в гости и к ним.

«Проехал отдельные места в Красноярске, пострадавшие от ливня. Поручил городским властям оперативно включиться в их ликвидацию. При необходимости окажем помощь силами краевых предприятий», — написал губернатор Красноярского края Александр Усс в своем аккаунте в Instagram.

От последствий сильного наводнения сейчас приводят в порядок Керчь — жители расчищают завалы, устроенные водой.

Видео: YouTube