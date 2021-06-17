Наводнение в Крыму: Керчь ушла под воду (видео)

В курортном регионе выпало две месячных нормы осадков, машины на улицах затоплены по крышу.

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Сильнейший ночной ливень затопил улицы Керчи и нескольких населенных пунктов Ленинского района Крыма. На востоке полуострова выпало две месячных нормы осадков. В Керчи под водой оказались центральные улицы города.

В некоторых местах вода почти полностью затопила стоящие автомобили и поднялась до уровня окон первых этажей. В частных домах ветер срывал с петель ворота и поднимал в воздух теплицы. В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме подтопило 12 домов и городскую больницу №1. Часть жилых домов оказались обесточены.

МЧС и администрация Керчи задействовали тяжелую технику, общественный транспорт и плавсредства для спасения людей. Горожанам рекомендовано отказаться от выездов на личных машинах. В поселке Приозерном Ленинского района затопило 18 дворов, МЧС эвакуирует людей из зон подтопления.

Буквально пару недель назад, 29 мая, в похожую ситуацию попал Симферополь — столица Крыма также оказалась в одночасье затопленной в результате ливня. Жертв удалось избежать.

В Керчи на данный момент введен режим чрезвычайной ситуации.

МЧС рассылает предупреждения об ухудшении погоды. Снимает ли это ответственность с местных властей, если на машину, например, упало дерево? Конечно, нет — объясняем почему.

Видео: YouTube / INFO RU