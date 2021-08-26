С 22 августа диагностическая карта больше не входит в обязательный перечень документов для заключения договора «автогражданки». Поползли слухи, что это может спровоцировать рост тарифов.

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Некоторые эксперты рынка заговорили о том, что плохое техническое состояние автомобиля — это риск, и страховые компании начнут его учитывать. Ведь оценить это состояние страховщики теперь не смогут, что станет поводом обратиться в ЦБ с просьбой о повышении тарифов ОСАГО. За комментариями «За рулем» обратился в страховые компании.

Автохлама не прибавится, тарифы не вырастут

Массового появления автохлама на дорогах ожидать не стоит, полагает Павел Нефедов, директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие».

«Тариф на ОСАГО рассчитывается индивидуально для каждого водителя, и основной фактор при расчете — качество вождения. Для страховой компании прохождение техосмотра не является фактором, заметно влияющим на убыточность», — отмечает он.

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По данным Российского союза автостраховщиков, доля аварий в результате технической неисправности автомобиля — менее 0,1%. Тем не менее, можно было бы при расчете цены полиса поощрять клиентов, которые при покупке ОСАГО для подтверждения своей обязательности и ответственности захотят на добровольной основе предоставить страховой компании диагностическую карту, полагает он.

И все же автовладельцам следует учитывать, что страховые компании имеют право предъявления регрессного требования к водителям транспортных средств, причинившим вред, в размере выплаченного потерпевшим страхового возмещения , если на момент наступления страхового случая истек срок действия диагностической карты и если будет доказано, что авария произошла вследствие неисправности транспортного средства.

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Управляющий директор департамента страхования автотранспортных средств компании «Ренессанс Страхование» Сергей Демидов тоже считает, что влияние «отвязки» техосмотра от ОСАГО на аварийность и, как следствие, на тарифы будет минимальным.

«Кроме того, даже до отмены привязки техосмотра к ОСАГО далеко не все владельцы автохлама корректно проходили техосмотр и исправляли выявленные проблемы. И не все автовладельцы откажутся от прохождения ТО сейчас, помня о возможном регрессе», — отмечает он.

Или тарифы все-таки увеличат?

Эксперты маркетплейса #банкавто (проект РГС Банка, занимается страхованием в том числе) отмечают, что техническая инспекция авто давно превратилась в фикцию (из-за возросшей доли фальшивых диагностических карт). Об этом прекрасно знают в МВД, поэтому недавно предложили упростить процесс проверки, отказавшись, например, от замеров уровня шума выхлопа и его токсичности.

«Как отразится отмена техосмотра на стоимости страховки, покажет время, но наш прогноз — изменение в сторону повышения тарифов», — отмечают тут.

Причин выделять машины без техосмотра в отдельную категорию «опасных» нет. Однако плохое техническое состояние автомобиля — это всегда риск, и, раз его невозможно посчитать, то оценка будет проводиться с повышенными коэффициентами. Возможно (как вариант), добавят коэффициент, увеличивающий стоимость страховки для машин без ТО старше 4 лет.

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Что в перспективе?

Приведет ли «отвязка» к резкому снижению числа водителей, желающих пройти ТО? Если да, то ненадолго, ведь водители по-прежнему обязаны проходить техосмотр, этого никто не отменял. А с 1 марта за отсутствие диагностической карты будут еще и штрафовать на 2000 рублей .

Ну а далее «в верхах» будут решать вопрос об обязательности техосмотра или возможности проходить его на добровольных началах с внедрением системы поощрения. Например, льготных тарифов на ОСАГО, если автовладелец все же пожелает пройти техосмотр и получит диагностическую карту.

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС