Новый кроссовер Kia: 585 «лошадей», 2 багажника и простор, как в лимузине

Электромобиль Kia EV6 разряжается сам, но может делиться энергией с другими.

EV6 — далеко не первый электромобиль в истории Kia. Но если электрический Kia Soul EV был версией обычной машины c ДВС, то EV6 — чистокровный электрокар, созданный специально под электромоторы и иных источников энергии кроме электричества не подразумевающий.

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EV6 построен на модульной электрической платформе E‑GMP. У базовых версий общая емкость литий-ионных аккумуляторов 58 кВт·ч, но у мощной GT — 77 кВт·ч. Это в точности как у хэтча Volkswagen ID.3, но меньше, чем у кроссовера Jaguar I‑Pace (90 кВт·ч). Общая отдача силовой установки — 585 л.с. Каждую ось приводит свой электромотор: 218 л.с. на передней и 367 л.с. на задней.

Модульная электрическая платформа E‑GMP будет служить основой для электробудущего Kia. На каждой оси — свой электромотор. Между ними блок ячеек собственного производства. КПД силовой установки — 93%. На платформе можно «строить» как субкомпактные модели, так и большие микроавтобусы — EV6 где-то в серединке.

Заряда должно хватить на 500 км — это по сертификационному циклу NEDC (20‑минутное движение со средней скоростью 33,6 км/ч и дюжиной остановок и стартов). Имея опыт общения с «электричками» схожей мощности и размеров, могу предположить реальные 300–350 километров.

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Сохранится ли эта эффективность со временем? EV6 может работать как с быстрыми зарядками напряжением 400 В, так и со сверхбыстрыми 800‑вольтовыми. Производитель утверждает, что регулярные быстрые зарядки не навредят. Но есть сомнения. При очень быстрой зарядке начинается так называемый эффект налипания. Ионы лития при ускоренном переходе от одной решетки к другой иногда слипаются друг с другом, становясь пассивными. Такое часто можно наблюдать у аккумуляторов смартфонов (батарея поменьше, но суть та же). К тому же о вреде постоянного использования быстрых зарядок мне рассказывали другие создатели «электричек» — Jaguar и Volkswagen.

А вот то, что электромобиль — настоящий рай для компоновщиков салона, это факт. При длине, как у кроссоверов Nissan X‑Trail или Mazda CX‑5, на заднем ряду места — как в лимузине. Хоть ногу на ногу закидывай. Обратная сторона монеты — высокий пол. Блоки ячеек, какими бы они ни были компактными, съедают высоту салона. Даже с моим ростом в 174 см ощущается легкое давление потолка.

Интерьер практически не напоминает об электрической сущности. Дисплеи медиасистемы и виртуальных приборов объединены в одно целое. Лаймовые вставки — прерогатива самой мощной версии GT. Основной багажник вмещает 520 литров. Для кроссовера длиной 4,6 метра — отличная вместимость. И это в сочетании с очень просторным салоном.

Нащупываю под подушкой задних сидений розетку на 220 В. Но это обычная малоточная розетка, как на многих современных машинах. А еще есть функция V2L, которая превращает объект зарядки в ее источник: от EV6 можно заряжать любые потребители — будь то электроскутер, самокат или другой электромобиль ! Смелое решение, ведь при езде на любом электромобиле только и следишь за запасом хода. И думаешь, как бы сэкономить энергию. А тут еще и делиться приходится. Но штука реально полезная.

В комплекте к зарядному кабелю есть переходник, вставляемый в слот зарядки. EV6 способен отдавать 3,5 кВт·ч и может за несколько часов подарить 10–15 километров запаса хода другой «электричке».

Передний багажник — одно название: только 20 литров. Логичнее всего его использовать для хранения проводов и адаптеров зарядки.

Слот для зарядки спрятан под задним правым фонарем. Открывается как кнопкой из салона, так и вручную. Зарядный разъем — семиконтактный Type 2, который повсеместно используется на зарядных станциях и у нас. У EV6 есть функция V2L (Vehicle to load). Электромобиль может стать источником энергии, поддерживая нагрузку до 3,5 кВт. Под сиденьями второго ряда есть малоточная розетка на 220 В. А в комплекте имеется переходник, вставляемый уже в зарядный разъем — к нему можно подключать серьезную нагрузку: энергии хватит, чтобы одновременно питать кондиционер средней мощности и телевизор с большой диагональю. Или осуществить медленную зарядку другого электромобиля.

А что зимой? В системе рекуперации EV6 есть энергоэффективный тепловой насос, собирающий тепло, выделяющееся при работе системы охлаждения. С ним при температуре воздуха —7 ˚С запас хода автомобиля сокращается «всего» на 20% по сравнению с идеальными условиями. Так говорит производитель. Придет время — проверим.

А нам привезете?

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В ближайшие четыре года Kia выпустит 11 моделей электромобилей, семь из которых будут построены на той же платформе E‑GMP. Это будут чистокровные «электрички», а не эковерсии существующих моделей с традиционными ДВС.

К 2030 году корейцы планируют выпустить почти 900 тысяч электромобилей. Придут ли они на наш рынок? Да, но какие именно модели — пока не решено. В России спрос на электромобили слабый (в первом полугодии продано чуть больше 500 машин), но интерес к ним все же есть — особенно в сегменте дорогих машин. Jaguar I‑Pace или Audi E‑tron продаются на ура. Так что схожий по идеологии EV6 GT — неплохой вариант. Конечно, если удастся убедить покупателей отдать за Kia около пяти миллионов рублей.

KIA EV6 GT

Длина / ширина / высота / база 4695 / 1890 / 1545 / 2900 мм

4695 / 1890 / 1545 / 2900 мм Разгон 0–100 км/ч 3,5 с

3,5 с Объем багажника (VDA) 520+20 л

520+20 л Силовая установка два электродвигателя. На передней оси: 160 кВт (218 л.с.), на задней: 270 кВт (367 л.с.). Суммарная мощность: 430 кВт (585 л.с.). Максимальный крутящий момент: 740 Н·м

два электродвигателя. На передней оси: 160 кВт (218 л.с.), на задней: 270 кВт (367 л.с.). Суммарная мощность: 430 кВт (585 л.с.). Максимальный крутящий момент: 740 Н·м Емкость батареи / запас хода 77 кВт·ч / 500 км





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Фото: Константин Якубов и Kia