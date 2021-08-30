Наводим марафет. Боремся со следами насекомых на кузове, битумными пятнами и остатками стикеров

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Лето — хоть и прекрасная пора, но иногда ощущение портят разные мелкие пакости. Налипшие насекомые на бампере и капоте, пятна битума от свежего асфальта, остатки клея от стикеров — все это может испортить удовольствие от вечерних автопрогулок. Расскажем, как вернуть кузову прежний вид и избавиться от раздражающих артефактов.

Избавляемся от насекомых-камикадзе

С этой проблемой часто сталкиваются любители ездить по трассе. Достаточно проехать несколько десятков километров за пределами города, и передняя часть автомобиля покрывается слоем разбившихся комаров, мух, мошек и прочей живности, которая встречается в России. Внешний вид автомобиля мгновенно теряет красоту, но ее легко вернуть.

Главное — не затягивать с началом устранения последствий. Сначала нужно замочить остатки насекомых: это можно сделать как самостоятельно губкой, так и на мойке самообслуживания. Второй вариант даже предпочтительнее, так как напор удалит не только остатки насекомых, но и эффективно собьет пыль и грязь.

Следующий шаг — нанести состав для очистки насекомых. После нанесения дайте ему поработать какое-то время, после чего сбейте остатки большим количеством воды. Если после этого остались следы, повторите манипуляции еще раз.

Боремся с битумными пятнами

Запах свежего асфальта обычно вызывает приятные ощущения: новая дорога без ям и вмятин — это прекрасно. Но на этой же дороге остались капли битума, которые можно обнаружить после поездки по свежему асфальту. Крайне неприятно обнаружить россыпь черных точек после поездки. Но радует то, что с этим можно бороться.

Как только вы подъезжаете к участку дороги со свежим асфальтом, то лучше сбросить скорость до минимально возможной и сократить количество маневрирований — это минимизирует разлет капель из-под колес. Ну и держаться на расстоянии от грузовиков, из-под которых вылетают огромные облака дорожной смолы.

Если избежать появления капель на автомобиле не удалось, лучше заняться их устранением сразу же после возвращения. Желательно делать это под солнцем, чтобы частички битума были более пластичными. Многие используют не только специализированную автохимию, но и более простые средства. Например, спиртосодержащие антисептические салфетки, растительное масло или маргарин. Однако такие средства могут нанести вред ЛКП и отделке кузова.

Что делать с наклейками и следами клея?

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Наклейки на кузове и стеклах автомобилей — не только прерогатива любителей автоспорта и стикербомбинга. Иногда стикеры на автомобили наклеивают, чтобы обозначит памятное событие или просто показать свою принадлежность к чему-либо. Бывает, что артефакт появляется на месте неправильной парковки. Так или иначе, наклейки имеют свойство оставлять следы или просто не отклеиваться.

Могут ли стикеры испортить ЛКП автомобиля? Очень маловероятно. Адгезионные свойства клея, которые применяется в стикерах, не настолько сильны, чтобы повредить лак или краску автомобиля. Правда, с оговоркой — если только состояние лакокрасочного покрытия не настолько плохое, чтобы отклеиваться вместе с наклейкой.

Самое большее, на что может повлиять наклеенный стикер, — отличие по цвету от основной детали. Из-за того, что на элемент под наклейкой не будет попадать солнце, когда вы удалите наклейку, то может остаться контур стикера, так как цвет элемента под стикером не будет выгоревшим от солнца.

Чтобы не повредить кузовную деталь во время демонтажа наклейки, избегайте жестких физических методов — острых предметов, лезвий, нагревания феном. Они способны повредить лак или краску кузова гораздо сильнее, чем наклейка и клей под ней.

Чтобы удалить остатки стикеров с автомобиля, для начала стоит сфокусироваться на одной наклейке, если их несколько. Протрите стикер влажной тряпкой из микрофибры, смоченной в мыльном растворе. Это нужно, чтобы убрать частички грязи, которые могут поцарапать лак. Пропитайте наклейку средством для удаления этикеток и наклеек. Как вариант, подойдет «Антискотч», выпускаемый компанией ASTROhim. Он удаляет следы клея с кузова, пластиковых деталей и стекол. Его можно использовать в том числе на окрашенных поверхностях — краска не потрескается, не запузырится и не растворится.

Хорошо встряхните баллон со средством и держите его на расстоянии 10–15 сантиметров от поверхности автомобиля, чтобы распылить средство. Дайте раствору поработать в течение минуты, чтобы клей растворился. Это упростит полное удаление и сведет к минимуму остатки клея на поверхности. Наклейке надо дать пару минут, чтобы она пропиталась средством. После этого протрите поверхность сухой тканью из микрофибры, чтобы удалить остатки наклейки. Если наклейка уже давно была на кузове, то может потребоваться немного больше времени.

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Как закончили с демонтажем наклеек, лучше отполировать то место, где она была наклеена, чтобы поверхность приобрела первозданный вид. В этом поможет обычный воск для полировки автомобиля. Удалять наклейки с кузова автомобиля несложно. Стоит запастись терпением и не расстраиваться, если не получится сделать все идеально с первого раза.

На дворе конец августа, а значит, осталось не так много времени, чтобы покрасоваться блестящим кузовом своего автомобиля. И ни насекомые, ни битум, ни стикеры не должны этому помешать.

Фото: «За рулем» и depositphotos