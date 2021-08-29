Как правильно и безопасно возить животных в машине

Во время поездок животные могут получить травмы. Не позволяйте им свободно передвигаться по салону!

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Животные могут не только мешать водителю, создавая аварийные ситуации, но и травмироваться во время маневров автомобиля. Поэтому есть несколько правил перевозки кошек и собак в машинах.

Лучшее место — задний диван

Тому есть несколько причин. Например, там домашние животные меньше отвлекают водителя. Они не смогут ни забраться ему на колени или на плечи, ни улечься под лобовым стеклом. Это снижает вероятность аварии. Передние сиденья опасны и для самих животных: подушки безопасности не рассчитаны на братьев наших меньших и обязательно травмируют вашего питомца в случае аварии.

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Если второй ряд сидений состоит из двух капитанских кресел, то на них стоит размещать только мелких домашних животных — кошек и небольших собак. Более крупным будет удобнее на широком диване. Очень важно при этом пристегивать самих животных или переноски с ними специальными ремнями (такие можно купить в зоомагазинах), чтобы зверей не кидало по салону, а при аварии они не повредились сами и не травмировали людей. Кстати, попытка стоять во время движения автомобиля может привести к разрыву крестообразных связок у собак.

Чем удержать животное на месте в автомобиле

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Есть два типа удерживающих устройств для животных. Первый — это переноска, которую нужно надежно закрепить с помощью ремня безопасности. Второй — это специальные ремни безопасности, которые надеваются на крупных собак и крепятся к ремням безопасности автомобиля.

Также можно использовать защитный барьер — сетку, которая устанавливается за передними сиденьями или перед багажником. Этот аксессуар предлагается практически всеми автопроизводителями.

Собака в машине: все заблуждения хозяев.

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Фото: Ignacio Amenábar / Unsplash