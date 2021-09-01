«За рулем» в сентябре: большой тест зимних шин, лучшие кроссоверы с пробегом, заводимся с разряженной АКБ — журнал За рулем

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«За рулем» в сентябре: большой тест зимних шин, лучшие кроссоверы с пробегом, заводимся с разряженной АКБ

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» № 9/2021 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Слово главного редактора
  • Цифровая медсправка: как будут лишать прав онлайн
  • Opel Astra и другие новинки
  • Смерть на переходе: как обезопасить пешеходов?

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Volkswagen Taos российской сборки: хороший, но дорогой
  • Новый Land Cruiser 300 — без V8 и гидропневмоподвески
  • Chevrolet Tahoe на новой платформе — с независимой задней подвеской

ЗР АКТИВ

  • Как не попасть в аварию? Анализ статистики ДТП
  • В автошколах все валятся на практическом экзамене. Почему?
  • Система «Автодата»: следить будут за всеми водителями

ЗР ТЕСТ

  • Hyundai Tucson против японских бестселлеров Toyota RAV4 и Nissan X‑Trail
  • Зимние шипованные шины: выбираем надежные и выгодные
  • Кроссовер за 1,6 млн рублей: Haval Jolion, Geely Coolray или Renault Arkana?

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Разрядился аккумулятор, а прикурить не у кого? Всё равно заведем!
  • Экспертиза ЗР. Пластиковые хомуты-стяжки: ищем самые крепкие
  • Как строят современные автомобильные дороги в России

ЗР РЕСУРС

  • Audi Q5 (2008–2017): все проблемы и болячки
  • Самые дешевые кроссоверы на вторичке: полный привод и надежность
  • Выбираем б/у: BMW X3; Лада Приора
  • Новый Kia Seltos 1.6 или трехлетний Hyundai Santa Fe за те же деньги?
  • Парк ЗР: новый Volkswagen Polo после 23 000 км; Skoda Octavia в дальней дороге — плюсы и минусы

А также:

  • Чайка ГАЗ‑14 — что в ней заимствованное, а что оригинальное?
  • Советские довоенные концепткары: могли бы они стать серийными?
  • Наследник корейского Портера: легкий китайский грузовичок JAC N35 
  • Сколько увезет длиннобазный УАЗ Профи Полуторка?

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.

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