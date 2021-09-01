«За рулем» в сентябре: большой тест зимних шин, лучшие кроссоверы с пробегом, заводимся с разряженной АКБ

«За рулем» № 9/2021 — это:
ЗР МОМЕНТ
- Слово главного редактора
- Цифровая медсправка: как будут лишать прав онлайн
- Opel Astra и другие новинки
- Смерть на переходе: как обезопасить пешеходов?
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Volkswagen Taos российской сборки: хороший, но дорогой
- Новый Land Cruiser 300 — без V8 и гидропневмоподвески
- Chevrolet Tahoe на новой платформе — с независимой задней подвеской
ЗР АКТИВ
- Как не попасть в аварию? Анализ статистики ДТП
- В автошколах все валятся на практическом экзамене. Почему?
- Система «Автодата»: следить будут за всеми водителями
ЗР ТЕСТ
- Hyundai Tucson против японских бестселлеров Toyota RAV4 и Nissan X‑Trail
- Зимние шипованные шины: выбираем надежные и выгодные
- Кроссовер за 1,6 млн рублей: Haval Jolion, Geely Coolray или Renault Arkana?
ЗР ЭКСПЕРТ
- Разрядился аккумулятор, а прикурить не у кого? Всё равно заведем!
- Экспертиза ЗР. Пластиковые хомуты-стяжки: ищем самые крепкие
- Как строят современные автомобильные дороги в России
ЗР РЕСУРС
- Audi Q5 (2008–2017): все проблемы и болячки
- Самые дешевые кроссоверы на вторичке: полный привод и надежность
- Выбираем б/у: BMW X3; Лада Приора
- Новый Kia Seltos 1.6 или трехлетний Hyundai Santa Fe за те же деньги?
- Парк ЗР: новый Volkswagen Polo после 23 000 км; Skoda Octavia в дальней дороге — плюсы и минусы
А также:
- Чайка ГАЗ‑14 — что в ней заимствованное, а что оригинальное?
- Советские довоенные концепткары: могли бы они стать серийными?
- Наследник корейского Портера: легкий китайский грузовичок JAC N35
- Сколько увезет длиннобазный УАЗ Профи Полуторка?
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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