«За рулем» в сентябре: большой тест зимних шин, лучшие кроссоверы с пробегом, заводимся с разряженной АКБ

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«За рулем» № 9/2021 — это:

ЗР МОМЕНТ

Слово главного редактора

Цифровая медсправка: как будут лишать прав онлайн

Opel Astra и другие новинки

Смерть на переходе: как обезопасить пешеходов?

ЗР ПРЕМЬЕРА

Volkswagen Taos российской сборки: хороший, но дорогой

Новый Land Cruiser 300 — без V8 и гидропневмоподвески

Chevrolet Tahoe на новой платформе — с независимой задней подвеской

ЗР АКТИВ

Как не попасть в аварию? Анализ статистики ДТП

В автошколах все валятся на практическом экзамене. Почему?

Система «Автодата»: следить будут за всеми водителями

ЗР ТЕСТ

Hyundai Tucson против японских бестселлеров Toyota RAV4 и Nissan X‑Trail

Зимние шипованные шины: выбираем надежные и выгодные

Кроссовер за 1,6 млн рублей: Haval Jolion, Geely Coolray или Renault Arkana?

ЗР ЭКСПЕРТ

Разрядился аккумулятор, а прикурить не у кого? Всё равно заведем!

Экспертиза ЗР. Пластиковые хомуты-стяжки: ищем самые крепкие

Как строят современные автомобильные дороги в России

ЗР РЕСУРС

Audi Q5 (2008–2017): все проблемы и болячки

Самые дешевые кроссоверы на вторичке: полный привод и надежность

Выбираем б/у: BMW X3; Лада Приора

Новый Kia Seltos 1.6 или трехлетний Hyundai Santa Fe за те же деньги?

Парк ЗР: новый Volkswagen Polo после 23 000 км; Skoda Octavia в дальней дороге — плюсы и минусы

А также:

Чайка ГАЗ‑14 — что в ней заимствованное, а что оригинальное?

Советские довоенные концепткары: могли бы они стать серийными?

Наследник корейского Портера: легкий китайский грузовичок JAC N35

Сколько увезет длиннобазный УАЗ Профи Полуторка?

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

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