ГАЗовое облако: каким мог быть довоенный автомобиль из СССР

Это обтекаемое спортивное купе построили в 1934 году. С точки зрения дизайна оно вполне достойно любого международного автосалона, но об этом тогда никто не думал. Ведь создавали эффектную машину не в модном кузовном ателье, а в Военной академии механизации и моторизации РККА.
В новом номере «За рулем» Сергей Канунников рассказывает, что мук выбора платформы для этого автомобиля не было: авангардный двухдверный кузов, разработанный адъюнктом кафедры бронеавтомобилей Алексеем Никитиным, поставили на шасси ГАЗ-А — на тот момент единственной советской легковушки. Кузов делали по принятым в Европе стандартам: деревянный каркас был обшит листами стали.
Машина получилась чуть тяжелее стандартного открытого «газика», но из-за проработанной аэродинамики (Сх = 0,207) максимальная скорость выросла с 90 до 106 км/ч, а кроме того, автомобиль стал, в среднем, на четверть экономичнее.
За работу Никитина наградили денежной премией и подарили автомобиль — правда, побывавший в аварии... Помочь инженеру с восстановлением машины предписали «Автодору».
А автомобиль ГАЗ-А Аэро так и остался смелым концептом, воплощенным в металле лишь единожды. Но в довоенную эпоху в нашем автопроме было немало новаторских задумок, и они точно стоят того, чтобы мы о них вспомнили.
Вспоминаем советские довоенные концепткары в сентябрьском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!
Заметка создана по материалам статьи Сергея Канунникова «Сказку сделать былью» из журнала «За рулем» №9/2021.
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Фото: из архива «За рулем»