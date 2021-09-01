ГАЗовое облако: каким мог быть довоенный автомобиль из СССР

Проект, который принято называть ГАЗ-А Аэро, давно унес ветер времени. В Европе такие машины запросто могли строиться на заказ в многочисленных кузовных ателье.

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Это обтекаемое спортивное купе построили в 1934 году. С точки зрения дизайна оно вполне достойно любого международного автосалона, но об этом тогда никто не думал. Ведь создавали эффектную машину не в модном кузовном ателье, а в Военной академии механизации и моторизации РККА.

В новом номере «За рулем» Сергей Канунников рассказывает, что мук выбора платформы для этого автомобиля не было: авангардный двухдверный кузов, разработанный адъюнктом кафедры бронеавтомобилей Алексеем Никитиным, поставили на шасси ГАЗ-А — на тот момент единственной советской легковушки. Кузов делали по принятым в Европе стандартам: деревянный каркас был обшит листами стали.

Машина получилась чуть тяжелее стандартного открытого «газика», но из-за проработанной аэродинамики (С х = 0,207) максимальная скорость выросла с 90 до 106 км/ч, а кроме того, автомобиль стал, в среднем, на четверть экономичнее.

За работу Никитина наградили денежной премией и подарили автомобиль — правда, побывавший в аварии... Помочь инженеру с восстановлением машины предписали «Автодору».

А автомобиль ГАЗ-А Аэро так и остался смелым концептом, воплощенным в металле лишь единожды. Но в довоенную эпоху в нашем автопроме было немало новаторских задумок, и они точно стоят того, чтобы мы о них вспомнили.

Вспоминаем советские довоенные концепткары в сентябрьском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

Заметка создана по материалам статьи Сергея Канунникова «Сказку сделать былью» из журнала «За рулем» №9/2021.

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Фото: из архива «За рулем»