Забыл права дома! Вот 5 фраз, которые спасут от штрафстоянки

Главное — уговорить инспектора войти в положение до начала движения эвакуатора.

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Обычно за отсутствие водительского удостоверения инспектор выписывает штраф 500 рублей или даже ограничивается устным предупреждением (ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ). Но в худшем случае может отстранить водителя от управления до устранения причины отстранения, задержать машину и переместить ее на штрафстоянку.

Что можно сказать полицейскому, чтобы отделаться устным внушением?

1. Забыл в другой куртке

Честно объясните причину. Разговаривайте вежливо, спокойно и демонстрируйте раскаяние (вы ведь действительно виноваты). Чаще всего к такой крайней мере, как задержание машины и перемещение ее на штрафстоянку, полицейские прибегают в ответ на хамство либо если повторно поймают без прав.

2. У меня с собой ксерокопия прав

Проверять, есть ли у вас действующее водительское удостоверение и не находится ли машина в угоне, полицейский будет по данным вашего паспорта, через электронную базу данных. Но ксерокопии документов (фото в смартфоне) на всякий случай стоит сделать. Образ серьезного и даже скрупулезного человека в такой ситуации вам на руку.

3. Жена привезет права через 15 минут

Избежать эвакуации машины можно, если вы не успели далеко уехать от дома и кто-то из родных готов привезти ваше удостоверение. Формально инспектор не обязан ждать, но, скорее всего, он пойдет вам навстречу.

4. Не вызывайте эвакуатор, за руль сядет пассажир

Если у попутчика есть права, он вписан в ваш полис ОСАГО (или у вас «открытый» полис), вы просто меняетесь местами и продолжаете путь. Правда, от штрафа это вас не избавит.

Важно: бывает, что водитель, желая научить чему-то, «на минуточку» пускает за руль на пустой дороге родственника или друга, не имеющего прав. За «передачу управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления им» придется заплатить более серьезный штраф — 3000 руб.

5. Я хочу написать ходатайство

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Если чувствуете, что договориться не получится, впишите в протокол ходатайство. Текст примерно такой: «Ходатайствую об оставлении автомобиля на месте совершения административного правонарушения на 1 час. Водительское удостоверение находится дома, готов его предоставить в течение указанного времени». Письменная просьба часто действует на представителей власти лучше устной. Хотя прямой обязанности удовлетворить ваше ходатайство у полицейского нет.

Сколько времени можно искать права?

Главное, успеть предоставить инспектору удостоверение до того, как эвакуатор с погруженной на него машиной тронется с места.

Читаем ст. 27.13 КоАП РФ (часть 1.1): «Задержание транспортного средства прекращается непосредственно на месте задержания транспортного средства в присутствии лица, которое может управлять данным транспортным средством в соответствии с Правилами дорожного движения, если причина задержания транспортного средства устранена до начала движения транспортного средства, предназначенного для перемещения задержанного транспортного средства на специализированную стоянку».

Не кладите яйца в одну корзину

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Если вы оставили дома и права, и полис ОСАГО, штраф составит уже 1000 рублей

Если вы забыли еще и паспорт — полицейский может задержать вас на три часа для установления личности.

Оплатить штраф вовремя — выгодно

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6 фраз, после которых инспектор потеряет к вам интерес, — тут.

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Фото: ТАСС