Подарили машину. Когда ее нужно перерегистрировать?

Ситуацию разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Отец скончался от коронавируса в марте. Сейчас у меня на руках есть договор дарения мне принадлежавшей ему машины. Он подписал его еще в январе, но я так и не успел переоформить машину на себя. Можно ли это ­сделать сейчас?

Николай, Московская область

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Исчерпывающий перечень оснований для отмены договора дарения содержится в статье 578 ГК РФ, и к ним смерть дарителя от естественных причин не относится.

Право собственности на транспортное средство возникает с момента его передачи одаряемому во исполнение договора дарения и не зависит от регистрации в подразделениях Госавтоинспекции, так как такая регистрация является не способом установления момента перехода права собственности, а основанием для допуска транспортного средства к участию в дорожном движении.

Таким образом, нет никаких препятствий к тому, чтобы обратиться в регистрационное подразделение Госавтоинспекции с целью внесения изменений в регистрационные данные в связи с переходом права собственности на транспортное средство.

При этом вы будете привлечены к ответственности за нарушение установленного 10‑дневного срока регистрации транспортного средства в виде наложения административного штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей по части 1 статьи 19.22 КоАП РФ.

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