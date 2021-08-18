Как зарегистрировать машину по доверенности? Ответ главы ГИБДД — журнал За рулем

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Как зарегистрировать машину по доверенности? Ответ главы ГИБДД

Возможность получить талон предварительной записи на портале госуслуг породила недоразумения, которые разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Записался на регистрацию машины на ЕПГУ, в назначенное время и дату направил своего водителя с доверенностью. Его отказались принимать, заявив, что обращаться должен только тот, кто записывался на портале ­госуслуг.

Павел, Москва

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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— В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» заявителем может быть как непосредственно физическое лицо, так и его уполномоченный представитель.

Полномочия представителя в данном случае удостоверяются доверенностью, которая может быть составлена в простой письменной форме (не требует нотариального удостоверения).


Удостоверение личности заявителя осуществляется в ходе личного приема в регистрационном подразделении Госавтоинспекции или многофункциональном центре.


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В случае, если заявитель является уполномоченным лицом собственника транспортного средства, то заявление на предоставление государственной услуги по регистрации транспортного средства он должен подавать от своего имени, указав при заполнении заявления в электронном виде, что он представитель физического лица.


Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» и «За рулем»

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