Как зарегистрировать машину по доверенности? Ответ главы ГИБДД

Записался на регистрацию машины на ЕПГУ, в назначенное время и дату направил своего водителя с доверенностью. Его отказались принимать, заявив, что обращаться должен только тот, кто записывался на портале ­госуслуг.

Павел, Москва

Поставить машину на учет не по месту прописки можно?

— В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» заявителем может быть как непосредственно физическое лицо, так и его уполномоченный представитель.

Полномочия представителя в данном случае удостоверяются доверенностью, которая может быть составлена в простой письменной форме (не требует нотариального удостоверения).





Удостоверение личности заявителя осуществляется в ходе личного приема в регистрационном подразделении Госавтоинспекции или многофункциональном центре.





В случае, если заявитель является уполномоченным лицом собственника транспортного средства, то заявление на предоставление государственной услуги по регистрации транспортного средства он должен подавать от своего имени, указав при заполнении заявления в электронном виде, что он представитель физического лица.





Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» и «За рулем»