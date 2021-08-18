Как зарегистрировать машину по доверенности? Ответ главы ГИБДД

Записался на регистрацию машины на ЕПГУ, в назначенное время и дату направил своего водителя с доверенностью. Его отказались принимать, заявив, что обращаться должен только тот, кто записывался на портале госуслуг.
Павел, Москва
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
— В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» заявителем может быть как непосредственно физическое лицо, так и его уполномоченный представитель.
Удостоверение личности заявителя осуществляется в ходе личного приема в регистрационном подразделении Госавтоинспекции или многофункциональном центре.
В случае, если заявитель является уполномоченным лицом собственника транспортного средства, то заявление на предоставление государственной услуги по регистрации транспортного средства он должен подавать от своего имени, указав при заполнении заявления в электронном виде, что он представитель физического лица.
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Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва» и «За рулем»