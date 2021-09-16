Хочу сдавать на права на своей машине. Можно?

В сентябре предстоит сдавать экзамены на права. Могу ли я сдать экзамен на той машине, на которой училась? Мои предшественники говорят, что в нашем ГАИ приходится сдавать на «убитых» машинах, из-за чего многие «валятся».
Кристина, Санкт-Петербург
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Нормативные правовые акты, регламентирующие проведение экзаменов на право управления транспортными средствами, вопрос о собственности представляемых для проведения практического экзамена транспортных средств не регламентируют. Таким образом, это могут быть как транспортные средства, принадлежащие органам внутренних дел, так и иным юридическим и физическим лицам.
В то же время к экзаменационным транспортным средствам предъявляется ряд требований, которые проверяются при подготовке к проведению экзамена. Они перечислены в Правилах проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24 октября 2017 г. № 1097, и в Административном регламенте МВД по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений, утвержденном приказом МВД от 20 февраля 2021 г. № 80.
Эти требования, в частности, предусматривают:
- наличие регистрационного документа на ТС и соответствие транспортного средства сведениям, содержащимся в нем, информации о прохождении технического осмотра, полиса ОСАГО.
- Техническое состояние ТС должно соответствовать требованиям безопасности.
- Автомобиль должен быть оснащен работоспособными средствами аудио-видеорегистрации процесса проведения экзамена, соответствующими установленным требованиям.
Если указанные условия выполнены, вопрос приема экзамена на конкретном транспортном средстве может быть решен индивидуально должностным лицом экзаменационного подразделения по мотивированному обращению кандидата в водители или администрации образовательной организации, осуществляющей подготовку водителей.
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Фото: depositphotos