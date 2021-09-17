Проверено «За рулем»: накидка в багажник

Накидка выполнена из прочного водоотталкивающего материала и предназначена для защиты обивки багажника универсалов, кроссоверов и внедорожников от загрязнения и повреждения при перевозке грузов.
Она быстро и легко надевается, надежно укрывая дно и боковые стенки багажного отсека, а также спинки задних сидений..
Приобрести накидку можно в интернет-магазине «За рулем». Стоит она не дороже одной капитальной химчистки багажного отделения.
Еще одна отличная вещь — складной 3D-органайзер. В разложенном виде он может вместить до 50 л нужных в дороге вещей и надежно крепится к ворсовому покрытию липучками.
- Во многих ситуациях выручит мягкий автобокс.
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Фото: depositphotos и фирма-производитель