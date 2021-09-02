Программы подготовки водителей. Что будет нового

Система подготовки водителей требует глубокой модернизации по многим параметрам.

Генеральный директор Экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников:

Зачастую кандидаты в водители, в погоне за заветным водительским удостоверением, забывают о самом главном — навыках управления автомобилем.

Давайте вспомним, по каким принципам мы выбирали автошколу. В первую очередь, конечно же, должно быть дешево. «Сэкономил — значит заработал», думает обыватель. Также автошкола должна быть в шаговой доступности от дома, чтобы не тратить много времени на дорогу. Ну и, само собой, график занятий должен быть удобным и не требовать жестких корректировок личного расписания. И вообще, чем меньше занятий — тем лучше, все приходит с опытом.

Ориентировка только на эти параметры приводит к тому, что изо дня в день мы наблюдаем десятки аварий: 2020 году произошло 8848 ДТП по вине начинающих водителей. 12 537 человек ранены, 780 погибло. За этими показателями стоят сломанные жизни не только тех, кто стал единицей в этой статистике, но и их родных и близких.

Эта проблема подтверждается тем, что оценочно с первого раза сдают 28–40% кандидатов в водители. Вопрос — почему не сдают все остальные? Нельзя же говорить о том, что люди не способны справиться с транспортным средством, которое придумал человек для человека. Значит, есть вопросы к процессу обучения будущих водителей.

Этой проблемой всерьез озадачились Минпросвещения РФ и Госавтоинспекция МВД России. Было принято решение о том, что система подготовки водителей требует глубокой модернизации по многим параметрам. В современных программах обучения результативной частью считается сдача экзамена в ГИБДД, который не отражает реальной ситуации на дороге. В то время как конечным итогом работы всех автошкол должен стать водитель, который способен безаварийно управлять автомобилем на проезжей части дороги. Только при таких ориентирах мы сможем достигнуть своей главной цели — сократить цифры страшной статистики ДТП.

Подход к обучению должен стать более индивидуальным. Нужно понимать, что каждому человеку необходимо разное количество времени на то, чтобы полноценно научиться водить машину. Кто-то освоит практику за 20 часов, а кому-то понадобится более 100.

Также в автошколах должны проводиться внутренние тестирования, по результатам которых можно будет «оставлять двоечников на второй год» — уделять дополнительное внимание пробелам в знаниях и навыках отстающих кандидатов в водители.

Нельзя забывать о том, что за успехи учеников отвечает обучающий состав. Вход в профессию мастера производственного обучения вождения автомобиля достаточно прост. Стать им может любой мужчина, умеющий водить машину. В ходе модернизации системы будет проводиться переподготовка педагогического состава, в том числе с учетом опыта стран с развитой мобилизацией.

Как сказал секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев, «модернизация должна привести к тому, чтобы изменился процесс подготовки с точки зрения контроля за его качеством», и в этом с ним невозможно не согласиться. Действительно, в настоящий момент не существует процедуры контроля обучения, что напрямую влияет на его качество. Эту проблему необходимо проработать.

Обсуждается вопрос интеграции уроков по вождению в общеобразовательные школы. Сам я получал права 20 лет назад, на первом курсе университета. Исправно посещал все занятия в автошколе, учил теорию. Учебные машины с точки зрения качества были так себе: западали передачи. Но обучение и сам экзамен в ГИБДД мне дались легко, потому что в 11-м классе в рамках уроков труда мы изучали автодело. Такая предварительная подготовка была очень полезна и стала хорошим стартом.

Кстати, я чуть не опоздал на финальный экзамен по вождению! А не опоздал благодаря своему учителю труда — он меня подвез. Вот такая всесторонняя поддержка школы!

Фото: Depositphotos, личный архив