Интеллектуальное превосходство: чем «цифровое» авто круче «аналогового»

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Многие страны стремятся выйти на уровень нулевой смертности на дорогах, а автопроизводители используют безопасность как один из маркетинговых ходов для увеличения продаж. Водители, пассажиры и пешеходы от этого только выигрывают.





Автомобильная безопасность прошла долгий путь от базовых одноточечных ремней безопасности, антиблокировочной системы, сминаемых кузовов до систем компьютерного зрения, которые могут среагировать на ситуацию на дороге быстрее, чем это сделает человек — резко нажать на тормоз, когда впереди внезапно окажется человек или автомобиль. Следующий шаг — полноценный автопилот, который заменит человека.





Экономичнее

Большие атмосферные двигатели — это прекрасно. Ничто не заменит рев пятилитрового V8. Но в XXI веке они нужны только фанатам — массовому потребителю требуется что-то более практичное и экономичное, потому что не каждый готов мириться с расходом 20+ литров на 100 километров пути. Современные автомобили благодаря технологиям турбонаддува и форсировки выдают сопоставимую мощность, будучи куда более экономичными.





Стандартный городской седан C-класса редко потребляет более 10 литров на сотню в городском режиме.

Отдельным пунктом стоит поговорить о коробках переключения передач. В России бытует мнение, что ездить на механике — это главное умение, которым должен обладать водитель. Мол, чуть что — можно сесть в любой автомобиль и поехать, выезжать из грязи на механике проще и, вообще, автомат — для слабаков. Но будем честны: 99% повседневных ситуаций закрываются автоматической коробкой передач. Ездить по пробкам на механике одно мучение, а выезжать из грязевого замеса приходится от силы раз в год.





Любой современный робот с двумя сцеплениями будет отщелкивать передачи быстрее вас.

Гораздо экологичнее

Да, большинству автолюбителей без разницы, насколько экологичен их автомобиль. Но на самом деле это важный вопрос, который стоит в повестке всех прогрессивных стран. Производители подстраиваются под «евронормы», отчего выигрывают в конечном счете все.









Современные автомобили создают меньше выбросов за счет меньшего сгорания топлива.

Чем меньше сгорает топливо, тем реже его нужно заливать в бак.

Чем меньше топлива нужно покупать, тем выгоднее для автовладельцев.





Не последнюю часть в этой истории сыграли гибридные установки, которые должны стать переходным шагом ко всеобщей электрификации автомобилей. Но это уже совсем другая история.

И просто удобнее

Технологии, о которых наши отцы и деды могли только мечтать, становятся обыденностью. Сиденья с массажем и электроприводом, климат-контроль, который настраивается в нескольких зонах, проекционные установки на лобовом стекле, фары-камеры, парктроники — в наши дни это просто опции, которые можно заказать. Кассетные магнитолы с радиоприемником превратились в мощные медиакомбайны, которые позволяют строить навигацию, проигрывать фильмы и запускать музыку с телефона без проводов.

Адаптивная расстановка кресел в салоне, огромные плазмы на потолке, мощные компьютеры под капотом — все это появится в ближайшем будущем.

Умный автомобиль — новая веха

Еще немного, и автомобили станут по-настоящему автономными устройствами. Беспилотники развиваются так быстро, что пройдет лет 10–20, и мы перестанем удивляться тому, что на дороге автомобиль едет без водителя.





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Автопроизводители совместно с технологическими компаниями приближают это будущее. Например, Яндекс совместно с Hyundai тестируют беспилотные автомобили на дорогах Иннополиса в Татарстане. Беспилотник снабжен камерами, лидарами и сенсорами для мониторинга дорожной ситуации, но в будущем эти элементы интегрируют в кузов автомобиля, и они станут практически незаметными. Все это просто необходимо для того, чтобы автомобиль сам мог считывать ситуацию на дороге, знаки, разметку и передвигаться самостоятельно.





Все рано или поздно становится частью истории, как это случилось с толстыми кузовами автомобилей или огромными двигателями. При этом новинки, которые приходят на смену старым технологиям, неизбежно лучше — если не в первой итерации, то в следующих.

Фото: Hyundai, Unsplash