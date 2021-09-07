Машина долго простояла под дождем. Мотор тоже промок? — журнал За рулем

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Машина долго простояла под дождем. Мотор тоже промок?

Многие опасаются в такой ситуации запускать двигатель — во избежание гидроудара. Однако опасения оправданны далеко не всегда, утверждает эксперт «За рулем».

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем периодически:

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Говорят, что если автомобиль долго простоял под дождем, двигатель заводить опасно, поскольку это грозит гидроударом. Верно ли это?

— Абсолютно неверно! Двигатель может заполниться водой разве что если открыт капот и снята крышка воздушного фильтра при компоновке его над двигателем, как у старых карбюраторных машин.

Гидроудар грозит только работающему двигателю автомобиля, въехавшего в глубокую лужу, когда впускное отверстие полностью захлестнет вода.

Во всех остальных случаях попадание воды в цилиндры невозможно, поскольку впускное отверстие спрятано под капотом. В нижней части впускного тракта, еще до дроссельного узла обычно делают небольшое отверстие для слива конденсата или воды, все-таки попавшей в воздухозаборник.

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Гидроудар — довольно редкое явление. Чтобы оно произошло, необходимо, чтобы вода попала в камеру сгорания через воздухозаборник. Поскольку вода практически несжимаемая, то при попытке ее сжать поршнем как раз и возникает гидроудар. Элементы двигателя могут получить при этом различные механические повреждения. Ремонт неизбежен, а насколько масштабный — покажет вскрытие.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

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Фото: Depositphotos

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