Хитрость с ручником, которая выручит на бездорожье

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:
— Каким образом затягивание ручного тормоза на Жигулях помогало выбираться со скользкого участка?
— Способ основан на том, что на скользком участке буксующее колесо почти не встречает сопротивления, а потому крутящий момент на нем близок к нулю. На втором ведущем колесе за счет дифференциала момент также нулевой.
А вот если затянуть ручник, то буксующее колесо обретает сопротивление, на нем появляется момент — неподвижное колесо при этом также приходит в движение, помогая выбраться из западни.
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