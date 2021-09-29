Хитрость с ручником, которая выручит на бездорожье — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Хитрость с ручником, которая выручит на бездорожье

Этот способ пригодится, если машина застряла в грязи или глубоком снегу.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:

Материалы по теме
Кто присваивает автомобилям статус «премиум»?

— Каким образом затягивание ручного тормоза на Жигулях ­помогало выбираться со скользкого участка?

Способ основан на том, что на скользком участке буксующее колесо почти не встречает сопротивления, а потому крутящий момент на нем близок к нулю. На втором ведущем колесе за счет дифференциала момент также нулевой.

А вот если затянуть ручник, то буксующее колесо обретает сопротивление, на нем появляется момент — неподвижное колесо при этом также приходит в движение, помогая выбраться из западни.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

  • «За рулем» теперь можно читать в Facebook.

Наше новое видео
Татра 613 для КГБ — тест чешской Чайки
Новая Lada или BMW с пробегом? Иномарка выгоднее? Да!
Mitsubishi Pajero Sport против Kia Mohave: сравнительный тест (видео)

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен
Количество просмотров3562Количество комментариев6
Оцените материал
5:0
Читать комментарии (6)
Загрузка...