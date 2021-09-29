Хитрость с ручником, которая выручит на бездорожье

Этот способ пригодится, если машина застряла в грязи или глубоком снегу.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:

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— Каким образом затягивание ручного тормоза на Жигулях ­помогало выбираться со скользкого участка?

— Способ основан на том, что на скользком участке буксующее колесо почти не встречает сопротивления, а потому крутящий момент на нем близок к нулю. На втором ведущем колесе за счет дифференциала момент также нулевой.

А вот если затянуть ручник, то буксующее колесо обретает сопротивление, на нем появляется момент — неподвижное колесо при этом также приходит в движение, помогая выбраться из западни.

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