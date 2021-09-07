10 машин, стоимость которых растет с годами

Автомобиль может быть вложением финансов, но следует знать, какие модели с годами только дорожают. И это не гиперкары!

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Эксперты carVertical изучили изменение стоимости автомобилей с пробегом и составили список из 10 машин, которые не стоит продавать: с каждым годом они становятся все дороже. При должном уходе, конечно же.

Места в рейтинге распределены по алфавиту — все эти машины прибавляют в цене примерно одинаково.

Alfa Romeo GTV (1993–2004)

Главный козырь Alfa Romeo GTV — дизайн. Купе продавалось с четырех- и шестицилиндровыми бензиновыми двигателями. При этом версии с четырехцилиндровым двигателем отличались маневренностью. Но машины с шестицилиндровым мотором Busso ценятся выше.

Audi V8 (1988–1993)

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Прежде чем появился Audi A8, флагманом бренда был Audi V8. Как понятно из названия, седан предлагался исключительно с двигателем V8. Выпускались и версии с 6-ступенчатыми механическими коробками передач. Собственно, с этой модели и началась конкуренция Audi с BMW и Mercedes-Benz.

BMW 540i (1992–1996)

Версия E34 с восьмицилиндровым двигателем выпускалась всего четыре года. В результате автомобиль превратился в большую редкость. Их даже меньше, чем BMW M5 на базе Е34. При этом машины имеют примерно одинаковую мощность.

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