Что не так с Рапидом? 7 каверзных вопросов марке Skoda

Их задают обладатели и совсем новых машин, и уже побегавших моделей первого поколения.

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Лифтбек Skoda Rapid популярен у нас и, казалось бы, изучен досконально. Тем не менее у владельцев остается немало вопросов.

Octavia A5 c форума Rapid2.ru: У кого-нибудь потеют фары на новом «Рапиде»? Может, это конструктивный дефект?

Skoda: Все зависит от условий эксплуатации. На новых Rapid используются более холодные светодиодные фары. При определенных условиях в фаре может образовываться конденсат, и светодиодам требуется больше времени на его испарение.

Виталий Прозер: Подскажите, стоит ли чиповать двигатель 1.6 90 л.с. Будет ли эффект? И как это скажется на его ресурсе. Обещают установить прошивку в 110 л.с. и добавить еще 10 процентов мощности.

Skoda: Любые изменения программного обеспечения относительно заводского рассматриваются как изменения конструкции и категорически не рекомендуются автопроизводителем. Обычно разные цифры мощности, помимо отличий в ПО, несут за собой и ряд технических/физических отличий, например, в нагрузках на тормозную систему, систему охлаждения и т.п. Несоответствие мощности сопутствующим техническим системам сказывается и на ресурсе, и на безопасности.

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Михась c форума Rapid2.ru: Купила машину меньше месяца назад, а провисание троса ручника заметила только сейчас. Посмотрела на других Рапидах — тоже провисает. Официальный дилер сказал: у всех так. Но меня смущает, что так сильно.

Skoda: Провисание троса стояночного тормоза на Skoda Rapid — это конструктивная особенность, в том числе связанная с компенсацией натяжения при ходе подвески.

Новиков Всеволод: Skoda Rapid 2015. Появился еле заметный звук откуда-то из недр то ли движка, то ли торпеды. Причем его частота меняется... Очень прошу помочь, автосервис не понимает, что это, все разобрали, посмотрели, все работает.

Skoda: У автомобиля есть система самодиагностики, которая фиксирует реальные отклонения в работе от допустимых параметров и предупреждает владельца об этом. Изменение частоты и громкости шума при эксплуатации автомобиля — нормальное явление. Ведь при этом меняются множество внешних параметров (температура, нагрузка), на которые системы автомобиля соответствующим образом реагируют.

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Рапид Рапидович: Если рулить одной рукой, раздается звуковой сигнал (при этом никаких уведомлений на компьютере нет), если двумя, то все нормально. Можно ли как-то отключить? Если да, то где искать такую настройку?

Skoda: Впервые слышим о подобном. Стоит заехать к дилеру и продемонстрировать новый функционал.

Болтышев Федор, Пушкино: Раньше холостые обороты были около 800–850. Вчера в пробке заметил, что стрелка опускается рывками, и холостые обороты падают до 650. При прогреве утром так же, минуты за полторы, стрелка упала до 650. Что это может быть?

Skoda: Блок управления двигателем корректирует обороты холостого хода в зависимости от нагрузки и других внешних факторов. В первую очередь, это температура двигателя и работа потребителей (вентиляторы, электропотребители систем комфорта). Чем меньше обороты, тем меньше расход топлива.

Semen Stop c форума Raipd2.ru: Кто сталкивался с проблемой самопроизвольного включения аварийки? И как лечили?

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Skoda: Ситуация в настоящее время анализируется, производитель ищет решение. Как показывает практика, зачастую это явление провоцируется работой нештатной сигнализации.

Skoda Rapid — автомобиль надежный, что доказывают и наши предыдущие публикации, и то, что машин этой модели полно в такси (и у многих — поражающие «частников» пробеги). То, что некоторые принимают за неисправности, зачастую оказывается конструктивными особенностями. А в случае каких-либо сомнений в исправности автомобиля представительство Skoda в России рекомендует обращаться, в первую очередь, в официальные дилерские центры.

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Фото: Skoda