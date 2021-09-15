5 вещей на дороге, которые не позволяют себе водители 55+

Мы выяснили, как изменилась культура вождения за последние годы и что считают некорректным поведением на дорогах опытные автомобилисты.

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Несмотря на стереотипы, что люди зрелого возраста считают, что раньше всё было лучше, опытные водители смотрят на изменения в культуре поведения водителей позитивно. С помощью коллег из Авито Авто мы узнали, как часто водители в возрасте (назовем его 55+) сталкиваются с некорректным поведением других участников движения, какие нарушения они считают самыми серьезными, как оценивают новшества на дорогах.

Согласно опросу, проведенному в мае 2021 года, среди более чем 6500 респондентов самый высокий процент тех, кто уверен, что культура вождения в России выросла за последние три года, а в возрастной группе 55+ так считают 24% автовладельцев.

Примеры некультурного поведения водителей

Осуждение у опытных водителей вызывает нежелание участников дорожного движения уступать дорогу другим водителям и пешеходам, невнимательность при движении, неправильная парковка (например, на местах для инвалидов и создающая помехи окружающим), а также отказ в помощи другим водителям, попавшим в трудную ситуацию на дороге. Однако исследование показывает, что лишь 15% респондентов в возрасте 55+ сталкиваются с некорректным поведением других водителей каждый день — реже, чем водители в возрасте 25–44 лет (22%).

Водители зрелого возраста считают, что некультурное поведение нередко позволяют себе владельцы дорогих автомобилей и автомобилей со спецсигналами (48% и 19% соответственно). При этом опытные водители лояльнее к таксистам: 70% относятся к ним спокойно по сравнению с 58% среди молодых автовладельцев.

Безопасность на дорогах превыше всего

Самым главным показателем низкой культуры вождения опытные водители считают опасную езду (36% опрошенных), в то время как молодые, в возрасте от 18 до 24 лет, относятся к этому снисходительнее (28% опрошенных). В целом, любые ситуации, которые могут спровоцировать аварию, воспринимаются зрелыми водителями резко отрицательно . В их число входят несоблюдение скоростного режима и использование мобильного телефона во время движения.

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При этом респонденты 55+ придают меньшее значение знанию ПДД: только 18% водителей этого возраста выбрали соответствующий ответ, тогда как среди более молодых водителей в возрасте 18–44 лет от 31 до 33% отметили это как ключевой элемент водительской культуры. Кроме того, лишь 2% автомобилистов старшего поколения считают показателем низкой культуры нежелание использовать ремни безопасности.

Что нужно изменить?

Первое место в списке необходимых изменений, по мнению опытных водителей, отводится улучшению дорожной инфраструктуры. 30% респондентов старше 55 лет считают, что это всегда положительно влияет на автомобильную ситуацию в стране. Более того, зрелые водители считают, что культуре вождения следует обучать в автошколах и на курсах (21% опрошенных). Также, по мнению 13% опрошенных автолюбителей старше 55 лет, средства массовой информации должны брать на себя просветительские функции, так они способны не только освещать события, но и положительно влиять на осведомленность водителей в вопросах безопасного вождения.

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