Оказывается, комфортабельный автобус можно построить не только с несущим кузовом, но и на рамном шасси грузовика.

Производство

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Автосборочный завод «Неман», расположенный в городе Лида (Гродненская область, Беларусь), выпускает автобусы с 1992 года. Последние семь лет предприятие входит в состав оборонного холдинга «Минский завод колесных тягачей», но специализируется на гражданской продукции.

Автобусы «Неман» средней вместимости семейства 4202 имеют каркасные кузова белорусского производства, установленные на импортируемые грузовые шасси. Проект изначально базировался на лицензии итальянской кузовной фирмы Cacciamali, поэтому неудивительно, что и одним из поставщиков шасси стала тоже итальянская компания IVECO.

В первые годы выпуска машин семейства «Неман Cacciamali» на лидский завод поступали среднетоннажные шасси «ГАЗ-Валдай» и IVECO Daily. Первоначально итальянское шасси было 6,5-тонное 65С150, а в последние годы с завода в Судзаре (регион Ломбардия) в Белоруссию приходят шасси 70С170, то есть полной массой 7 тонн, 3-литровым двигателем F1C мощностью 170 л. с. и 6-ступенчатой механической коробкой передач 6S 400 от немецкой фирмы ZF.

К слову, об этой и другой коммерческой технике более подробно можно прочитать на сайте журнала «Рейс».





Неман 420234–511 — конструктивные особенности

Шасси в особой комплектации IS70CI2BA (без кабины и с пневмоподвеской ведущего моста) можно сгружать с автовоза и перегонять по территории завода своим ходом. В остальном это типичный Daily «тяжелой» серии: с двускатными задними колесами, торсионной передней подвеской и дисковыми тормозами всех колес с гидравлическим приводом.

Отсутствие компрессора на двигателе не помешало работе пневмоподвески — ​ ее снабжает сжатым воздухом автономный агрегат с приводом от 12-вольтового электромотора.

По 4 кресла в ряду с проходом посередине — типичный «Турист».

Для отопления салона есть автономная 12-киловаттная «печка». Отсек для запаски и инструмента — на корме автобуса.

Кузов

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Кузова для автобусов «Неман» семейства 4202 в Лиде изготавливают вручную по технологии и на оснастке фирмы Cacciamali. Сваренный из профильной трубы каркас обшивают панелями из листовой стали и композитными (стеклоткань + эпоксидная смола) элементами. Стекла вклеены в проемы.

Начиная со второго поколения (с 2011 года) оформление передка кузова повторяет дизайн кабины базового шасси выпускаемого на данный момент Daily, с присущими ему капотом и фарами. Капот можно поставить белорусский стеклопластиковый либо оригинальный итальянский, сваренный из листовой штамповки.

По габаритной ширине автобус значительно (на 280 мм) превосходит IVECO Daily. Кузова на заводе «Неман» выпускают в пяти вариантах конфигурации салона в зависимости от назначения автобуса: городской, пригородный, междугородний, туристический и школьный.

Слева двери нет — там органы управления спецоборудованием. Чемоданы и сумки пассажиров можно не тащить в салон — снаружи есть запираемые на ключ багажные отсеки

Двигатель

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Выбор двигателя со 170-сильной настройкой мощности для 30-местного и почти девятиметрового автобуса вполне логичен, ведь полная масса «Немана» составляет 7850 кг, то есть значительно превышает аналогичный параметр у самой тяжелой версии грузовика IVECO Daily. Трехлитровый мотор семейства F1C с ресурсом в миллион километров знаменит и уважаем перевозчиками всего мира — ​его ставят на автомобили и спецтехнику многих марок. Конструктивно двигатель представляет собой 4-цилиндровый 16-клапанный турбонадувный дизель с цепным приводом распредвалов, расположенных в головке блока. Для соответствия действующим в России нормам Евро‑5 мотору оказалось достаточно сажевого фильтра — ​заправлять раствор мочевины не требуется.

Трехлитровый двигатель модели F1C может прослужить 1 млн км.

Рычаг КП на панели приборов не мешает проходу водителя. 6-ступенчатую КП модели 6S 400 поставляет немецкая компания ZF. Передняя подвеска на поперечных рычагах — кованых и массивных.

Технические характеристики* Полная масса, кг 7850 Снаряженная масса, кг 5600 Количество мест сидя / стоя 29+1 / 0 Нагрузка на переднюю ось, кг 2500 Нагрузка на заднюю ось, кг 5350 Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм 8730/2340/3150 Колесная база, мм 4750 Макс. скорость, км/ч 90 Модель двигателя /

экологический класс IVECO F1C /

Евро-5 Рабочий объем, л 2,998 Мощность, л. с. (об/мин) 170 (3000–3500) Крутящий момент, Н·м (об/мин) 400 (1250–3000) Объем топливного бака, л 115 Размер шин 225/75 R16 *автобуса «Неман 420234-511-Турист»