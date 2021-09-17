Нужна ли нам интеграция со смартфоном? Ответ читателей — журнал За рулем

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Нужна ли нам интеграция со смартфоном? Ответ читателей

Каждый четвертый автомобилист не пользуется этой функцией — и не жалеет об этом.

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Оказывается, самая распространенная проблема в новых автомобилях — подключение к смартфону. «За рулем» провел опрос на эту тему и выяснил, что половина автомобилистов не имеет в своей машине функции интеграции со смартфоном.

Вопрос был один: «Подключаете ли вы смартфон через Android Auto или Apple CarPlay?»

Выяснилось, что машины 50% респондентов не позволяют «зеркалить» экран смартфона на дисплей головного устройства, однако половину из них это не беспокоит: они выбрали вариант ответа «в машине нет интеграции со смартфоном — и не надо» (25%). Другая половина ответила, что хотела бы пользоваться функцией, если была бы такая возможность (25%).

Нужна ли нам интеграция со смартфоном? Ответ читателейПочти 50% автомобилистов пользуются функцией, но на постоянной основе и без проблем — менее 20%
Почти 50% автомобилистов пользуются функцией, но на постоянной основе и без проблем — менее 20%

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Большинство из тех, у кого в автомобилях функция имеется, довольны тем, как она работает — так ответили 19%. Следующая по величине группа (12%) — это те, кто совсем не пользуется подключением телефона через сервисы интеграции, хотя такая возможность у них есть. А еще 10% лишь иногда пользуются новыми вариантами «подружить» смартфон и автомобиль, потому что обычно хватает подключения через Bluetooth.

И самая небольшая, но все же довольно существенная часть отвечавших пользуются интеграцией, однако это сопряжено для них с некоторыми проблемами: вариант ответа «да, но пока это неудобно» выбрали 9% читателей.

Таким образом, интеграция автомобиля со смартфоном уверенно входит в нашу жизнь, однако постоянных и полностью довольных работой функции пользователей пока не слишком много — менее 20%.

В опросе приняло участие более 1200 человек.

Фото: Depositphotos.com

А вы подключаете смартфон через Android Auto или Apple CarPlay?

Да, классная штука
233 (19.19%)
Да, но пока это неудобно/проблемно
105 (8.65%)
Лишь иногда, обычно хватает подключить через Bluetooth
125 (10.3%)
Есть эта функция, но я ей не пользуюсь
139 (11.45%)
Хотел бы, но в машине нет интеграции со смартфоном
304 (25.04%)
В машине нет интеграции со смартфоном — и не надо
308 (25.37%)
Всего голосов: 1214
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