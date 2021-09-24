Вторая жизнь турбокомпрессора

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К двигателям с турбонаддувом у отечественных автомобилистов отношение настороженное. Одна из причин — возможность выхода из строя турбокомпрессора и последующий дорогой ремонт.

Турбокомпрессор (ТК), как и любой агрегат современного автомобиля, не вечен. Рано или поздно он потребует ремонта или замены. Раньше — при неправильной эксплуатации турбомотора. Намного позднее — по причине естественного износа. Дальше или замена, или ремонт агрегата. Этого момента владельцы машин с наддувом больше всего и боятся. А так ли страшен и дорог ремонт? Давайте разберемся.

Немного истории

Наддув как способ повышения мощности двигателей известен давно. Каких только типов компрессоров не пытались применять на двигателях внутреннего сгорания. Но все они были достаточно громоздкими, имели ограничения по давлению и приводились от коленчатого вала, а значит — потребляли желанную мощность.

Лопаточный центробежный компрессор тоже придумали не вчера. А вот технологии… Поначалу колеса таких компрессоров доводили вручную, по шаблонам, с помощью шаберов. И привод их оставался чаще механическим.

Турбокомпрессор, который использует энергию выхлопных газов, до того бесцельно вылетавших в выхлопную трубу, с 1925 года применяют на тяжелых, прежде всего судовых дизелях. Во время войны ТК начали устанавливать на авиационные поршневые двигатели. Позднее они появляются на спортивных и гоночных автомобилях, завоевывают тяжелые, а затем и легкие дизельные моторы. А потом приходит наше время — эпоха экологии, экономии и электронного управления двигателями.

В прошлом знаменитая «турбояма» и любовь турбомоторов к высоким оборотам. Развитие систем управления двигателем и теории рабочего процесса позволяет сегодня «рисовать» турбодвигателям почти идеальную полку крутящего момента, экономить топливо и получать на серийном массовом моторе удельную мощность, недавно доступную только на гоночных машинах.

Инструкция по эксплуатации

Турбомоторы уверенно завоевывают место под капотом современных автомобилей. Даже простецкий утилитарный «Рено Дастер» таким обзавелся. Поэтому — краткая инструкция на тему: «Как продлить жизнь турбокомпрессора».

Используйте качественное, рекомендованное производителем автомобиля моторное масло. Вал ТК вращается с огромной скоростью в подшипниках скольжения, и некачественное масло быстро «приговорит» агрегат.

Следите за уровнем масла, избегайте его утечки. На пожилых моторах следите за давлением масла и за чистотой каналов, подающих его в ТК. Масляное голодание — кратчайший путь к ремонту.

В компрессор должен поступать чистый воздух. Песчинка подобна пуле, а маленький камешек — бомбе. Использование качественных воздушных фильтров и их своевременная замена — обязательная программа. Как и проверка герметичности впускного тракта.

Реже изображайте на дороге гонщика, особенно если вашему «болиду» немало лет. Не мучайте престарелый турбомотор.

Провалы при разгоне, «нештатный» звук от ТК, потеки масла на корпусе — повод обратиться к специалисту. Малый ремонт лучше большой замены.

Про вредную привычку глушить мотор с наддувом сразу после работы на высоких оборотах, думаем, можно не напоминать.

Увы, ничто не вечно в этом мире. Даже у самого заботливого хозяина турбокомпрессор рано или поздно потребует ремонта или замены.

Что делать, если…

Ремонтировать или менять? Есть, конечно, крайние случаи, когда ответ понятен. В остальных стоит выслушать мнение специалиста. Особенно если вы далеки от устройства турбокомпрессора в частности и от техники вообще.

На что менять или какие запасные части использовать при ремонте? Это зависит от желания владельца и толщины кошелька. Можно потратится и купить оригинальный ТК в сборе. А можно сэкономить и приобрести агрегат-аналог или неоригинальные запасные части. Только вот какие выбрать? Китайские, например.

Стоп! Уберите гнилые яблоки и тухлые яйца. Посмотрите вокруг, достаньте из кармана любимый смартфон, подойдите к компьютеру, включите телевизор. Вы поняли, о чем речь? Сравните сегодняшние китайские автомобили с теми, что были лет десять — пятнадцать назад. Поищите в Сети информацию о китайской космической программе, о китайском авианосце, о китайских атомных субмаринах и ядерных ракетах. Страна, которую недавно считали отсталой, сделала огромный рывок. От слепого копирования китайцы давно перешли к собственным разработкам, от покупки технологий — к их созданию, от привлечения зарубежных специалистов — к подготовке собственных, национальных кадров. И турбокомпрессор для современной китайской промышленности точно не предел возможностей. И, что важно, многие комплектующие для продукции известных «компрессорных» брендов тоже производятся в Поднебесной.

Так что же мы имеем в сухом остатке?

Скорее всего если вы уже сталкивались с вопросом замены турбины на своем автомобиле, то слышали о таком производителе как JRONE. А если нет, то можете быть уверены, что подавляющем большинстве случаев при ремонте турбины будут использоваться комплектующие именно этого завода.

Турбокомпрессоры, ремонтные картриджи, другие запасные части для ТК и даже специальная оснастка для ремонта под маркой Jrone продолжает захватывать рынок России. И не только России. Например, в Соединенных Штатах продукции продается более чем на 19 млн. долларов в год, при этом крупнейшим для китайского производителя рынком остается именно Европа, а среди европейских стран — Италия. Jrone производит более 900 наименований турбокомпрессоров в сборе, а запасные части выпускает к 1500 различных ТК. В ассортименте запчастей — картриджи, валы, крыльчатки, актуаторы, ремонтные наборы, корпуса подшипников и другие детали. Только вдумайтесь: в месяц производится 40 000 турбокомпрессоров и 65 000 картриджей, которые потом расходятся по всему миру! Изделия Jrone могут устанавливаться вместо оригинальных на большинство моделей легковых автомобилей, грузовики, сельскохозяйственную, строительную и специальную технику, водный транспорт.

Ключ к успеху же лежит на поверхности. Все это турбокомпрессорное разнообразие производится на новом, построенном «с нуля», заводе. Никаких шаберов и шаблонов, как в 30-е годы прошлого века. Никакого «рабского труда бедных китайцев». В современных цехах завода трудятся высокооплачиваемые сотрудники самой высокой профессиональной квалификации. Разрабатывают ТК с помощью системы автоматизированного проектирования, используя при это программное обеспечение от Dassault Systemes. Да-да, от того самого Dassault, который делает истребители Мираж и Рафаль.

Инженеры Jrone программируют металлообрабатывающие комплексы с ЧПУ от японской корпорации Yamazaki Mazak. Кстати, один из заводов этой крупной станкостроительной компании находится… в Китае.

Рабочие Jrone профессионально управляют станками Hartridge, балансируют валы на немецком оборудовании Schenck и много чего еще делают на родном китайском заводе. Только вот низкоквалифицированного ручного труда здесь нет — невыгодно, продукт дорогой выходит. А умеренная цена при достойном качестве — главный китайский козырь в рыночной борьбе. И продукция Jrone здесь не исключение. Возьмем для иллюстрации турбокомпрессор для дизельного двигателя популярного кроссовера. «Оригинал» в России стоит 84 000 рублей. При этом турбину на конвейер автопроизводителя поставляет одна всемирно известная компания. Потому то же самое изделие, но уже под ее брендом, через сеть дистрибьюции можно купить за 46 000 руб. А аналог от Jrone обойдется в 24 000 рублей. И если вас смущает низкая цена «китайца», то должна удивить и разница в цене одного и того же «фирменного» изделия, упакованного в коробки с разными логотипами…

В общем, есть о чем подумать.

Вместо заключения

Призыва всем бежать и покупать турбокопрессоры и комплектующие к ним от Jrone не будет. Зачем? Каждый делает свой выбор сам, ориентируясь на свои желания, цели и возможности. Некоторые по-прежнему относятся к китайским брендам настороженно. Другие уверены, что продукция из Поднебесной — разумное приобретение за умеренную цену. И таких становится все больше. У потребителя должна быть возможность выбора. И чем этот выбор шире, тем потребителю лучше.

P.S. Двигатели с турбонаддувом будут и дальше вытеснять привычные атмосферники. Так что готовьтесь!