3 примера, как водители убивают «механику» (и 1 миф)

В среде автомобилистов бытует мнение, что есть особенно неприятные для МКП привычки водителя, которые наверняка приведут к выходу их строя этого агрегата. Вот они:
- Держать руку на рычаге.
- Не до конца выжимать сцепление.
- Держать левую ногу на педали сцепления постоянно.
- Зимой не прогревать машину.
Все ли эти приемы настолько губительны для МКП, что способны привести в негодность дорогостоящий узел? Спросим у специалиста.
Комментарий специалиста
Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:
А вот прогреть зимой механическую коробку передач практически невозможно. Потери на трение в такой коробке очень невелики, а потому она прогревается только теплом от двигателя. Если передачи включаются на холодную очень тяжело, есть смысл проверить, правильной ли вязкости масло заправлено в агрегат.
И еще две дополнительные рекомендации. Не стоит снижать скорость автомобиля, например, при проезде неровностей, частичным выжимом педали сцепления. Пробуксовка дисков сцепления изнашивает механизм. А еще многие, следуя рекомендациям производителя, никогда не меняют масло в коробке передач, и это неправильно! Масло с годами впитывает в себя продукты износа, а также пыль и влагу, проникшие через сапун. Поэтому нужно менять масло в МКП.
Жидкость в механической коробке рекомендуется в среднем заменять каждые 120 000 км, а в автоматической — каждые 90 000 км.
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Механические КП современных автомобилей стали «ходить» гораздо дольше, чем на машинах прошлого века. Коробки зачастую переживают и сам автомобиль, но это при условии правильной эксплуатации агрегата.
- Впрочем, эксперты считают, что максимум через 15 лет даже на вторичке не останется автомобилей с МКП.
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Фото: Depositphotos и «За рулем»