3 примера, как водители убивают «механику» (и 1 миф)

При кажущейся прочности механической коробки передач, и она может испортиться. Особенно если обращаться с ней небрежно.

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В среде автомобилистов бытует мнение, что есть особенно неприятные для МКП привычки водителя, которые наверняка приведут к выходу их строя этого агрегата. Вот они:

Держать руку на рычаге. Не до конца выжимать сцепление. Держать левую ногу на педали сцепления постоянно. Зимой не прогревать машину.

Все ли эти приемы настолько губительны для МКП, что способны привести в негодность дорогостоящий узел? Спросим у специалиста.

Комментарий специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

А вот прогреть зимой механическую коробку передач практически невозможно. Потери на трение в такой коробке очень невелики, а потому она прогревается только теплом от двигателя. Если передачи включаются на холодную очень тяжело, есть смысл проверить, правильной ли вязкости масло заправлено в агрегат.

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И еще две дополнительные рекомендации. Не стоит снижать скорость автомобиля, например, при проезде неровностей, частичным выжимом педали сцепления. Пробуксовка дисков сцепления изнашивает механизм. А еще многие, следуя рекомендациям производителя, никогда не меняют масло в коробке передач, и это неправильно! Масло с годами впитывает в себя продукты износа, а также пыль и влагу, проникшие через сапун. Поэтому нужно менять масло в МКП.

Жидкость в механической коробке рекомендуется в среднем заменять каждые 120 000 км, а в автоматической — каждые 90 000 км.

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Механические КП современных автомобилей стали «ходить» гораздо дольше, чем на машинах прошлого века. Коробки зачастую переживают и сам автомобиль, но это при условии правильной эксплуатации агрегата.

Фото: Depositphotos и «За рулем»