Названы причины скорого исчезновения машин на «механике»

Их несколько, а все вместе они могут привести к тому, что через 15 лет даже на вторичке почти не останется автомобилей с МКП.

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Механическая коробка передач перестанет использоваться в новых автомобилях в ближайшие три-четыре года — таков новый прогноз. Если он окажется верным, нас ждет переход к автоматическим трансмиссиям, они будут применяться на большинстве выпускаемых машин. Этот переход будет происходить постепенно, по мере обновления модельных рядов.

Согласно этому сценарию, на вторичном рынке механика будет вытеснена автоматами через 10–15 лет. Причин у этой тенденции несколько — это и экология, и современные средства помощи водителю, и удобство управления.

Причины, по которым «механика» может исчезнуть

Ужесточение экологических норм — МКП уже не может обеспечить требуемые параметры выхлопа, в то время как двухпедальные версии изначально создаются с прицелом на экологичность; Внедрение систем автопилота, где тягой и, соответственно, выбором передач управляет электроника; Удобство пользования, ведь современным водителям гораздо легче управлять машинами с автоматической трансмиссией.

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Механика» становится нишевым продуктом, адресованным не самой широкой категории. Для большинства людей машина — средство для перемещения по асфальту на какое-то расстояние», — цитирует «Вечерняя Москва» ведущего «Авторадио» Петра Баканова.

Вместе с тем, по этому же прогнозу, ниша механики долгое время останется путь небольшой, но довольно стабильной. Некоторые виды транспорта будут оснащаться МКП и в обозримом будущем — автомобили сегмента лоукост, недорогие внедорожники и коммерческий транспорт.

Недавнее исследование показывает, что многие представленные в России бренды уже почти отказались от продаж машин с механической коробкой — например, у Kia таких всего 7%. Но вот у Lada, напротив, все 90%!

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