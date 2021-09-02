Неожиданно: эти бренды уже почти не продают машины на «механике»

У некоторых доля таких автомобилей — всего около 10%, и это не премиальные марки!

Некоторые из представленных в России брендов, выпускающих автомобили бюджетного сегмента, почти отказались от продаж машин с механической коробкой передач. Причина проста — спрос сместился в сторону автоматов. Аналитическое агентство «Автостат» приводит статистику продаж авто популярных марок в первом полугодии 2021 года с разбивкой по типу трансмиссии.

Оказывается, у китайского бренда Chery лишь 15% автомобилей, продаваемых в России, имеют механическую коробку, остальные комплектуются автоматами. У другой марки из Поднебесной, Haval, доля машин с МКП еще ниже — всего 11%. А лидер по применению автоматических трансмиссий — Kia: доля «корейцев», комплектующихся МКП, в первой половине текущего года составила лишь 7%!

Материалы по теме Женщины меньше калечат машины, чем мужчины — исследование

Также сравнительно невелик процент «механики» у Hyundai, Skoda и Volkswagen. Среди новых автомобилей Nissan механическую коробку имеют 29%, а у еще двух брендов доля машин с этим типом трансмиссии переваливает за 50% — это УАЗ и Renault. А наибольшую долю машин с МКП (и, соответственно, наименьшую — с автоматом) имеет Lada — 90%!

Вместе с тем, в численном выражении объемы продаж машин с автоматическими коробками у бренда Lada сравнимы с показателями Haval и Chery. В данный момент АВТОВАЗ выпускает автомбили Lada с классическим автоматом (Granta) и с вариатором (XRAY, Vesta).

Автоматическая коробка точно предпочтительнее в пробках — особенно если подсчитать, сколько времени мы в них проводим.

«За рулем» теперь можно читать в ВКонтакте.

Фото: АВТОВАЗ.