Назван кроссовер, который почти невозможно продать

Почему одни автомобили с пробегом на вторичном рынке расхватывают как горячие пирожки, а в случае с другими приходится снижать цену до уровня металлолома?

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Все дело в балансе качеств и их устойчивости к влиянию времени. Ведь при выборе машины с пробегом на первое место выходят отнюдь не дизайн и модные фишки, а коррозионная стойкость кузова, износостойкость материалов салона и надежность агрегатов.

Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о кроссоверах, с которыми возникают наибольшие сложности при перепродаже.

Одна из самых многочисленных групп «неликвида» — премиальные модели с мощными моторами. И в числе лидеров у этой группы — Mercedes-Benz М-класса, выпускавшиеся с 2005 по 2011 год. В целом машины отличные, но покупателей отпугивает транспортный налог на модификации с двигателями 272, 306 и 388 сил.

Была у модели и топ-версия Mercedes-Benz ML 63 AMG с 6,2-литровым двигателем мощностью 510 л.с.

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Кроме того, авторитет Mercedes-Benz как марки, выпускающей исключительно надежные автомобили, несколько просел как раз в годы выпуска этой модели, и отчасти именно из-за того, что ее моторы довольно капризны.

И даже если вы избежите больших проблем, есть еще один фактор, важный для второго (третьего) владельца: у больших моторов и аппетит соответствующий.

Сказанное характерно для многих подержанных кроссоверов премиум-сегмента, имеющих под капотом слишком много мощности. В частности, это BMW X5 и X6 с моторами 249, 313, 381, 450 л.с., их агрегаты сложны и дороги в обслуживании. У Audi идентичная ситуация с моделью Q7.

Но причин, по которым некоторые машины резко теряют в цене буквально с каждым годом, гораздо больше.

Мы нашли все кроссоверы, от которых первым владельцам будет очень сложно избавиться.

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Фото: фирмы-производители