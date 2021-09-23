Цены на пропан-бутан в этом году круто лихорадило. Стартовав с 16 рублей за литр в январе, они к концу лета достигли пика — 42 рубля. Правда, случился откат — сегодня газ отпускают в среднем по 33–34 рубля за литр.

Почему взлетели цены?

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Сложилось воедино куча факторов: и пожар на заводе Газпрома в Новом Уренгое, и остановка поставок газа железнодорожным транспортом, и начавшийся сезон заполнения хранилищ к зимнему периоду в Европе и в России, и внешние российские обязательства по поставке газа с невозможностью отзыва для обеспечения внутреннего рынка, и паника трейдеров на бирже.

В результате мы имеем, что имеем: литр пропан-бутана на заправках в середине сентября стоит от 34 рублей. А как утверждают эксперты: перевод бензинового автомобиля на газ имеет экономический смысл только в том случае, если цена пропан-бутана ниже бензиновой вдвое. Так, кстати, и было на протяжении десятков лет.

Перепроверим эту утверждение в нынешней экономической ситуации.

Почем ГБО?

В интернете по запросу «Установка ГБО» все еще можно встретить лучезарные призывы немедленно это сделать с обещаниями чуть ли не до 90% экономии на топливе. Для автомобилей с карбюраторным 4-цилиндровым двигателем процедура обойдется в среднем от 20 000 рублей, с инжекторным — от 30 000 (каждые последующие +2 цилиндра увеличивают стоимость установки на 10 тысяч рублей и более).

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Но есть нюансы, связанные с конструкцией двигателей. От 30 тысяч — это расценки для моторов попроще, с распределенным впрыском топлива. Установка оборудования на более продвинутые двигатели с непосредственным впрыском обойдется почти вдвое дороже — в среднем от 50 000 рублей.

Добавим сюда затраты на подготовку документов для регистрации в ГИБДД и получения диагностической карты, а также на некоторые популярные опции вроде установки плоского баллона или объемом более 60 л, евромультиклапана, подкапотного огнетушителя, более быстрых форсунок — итого плюс 10 тысяч рублей (минимум!).

Что берем в расчет?

Первая вводная : установка ГБО «под ключ» на автомобиль с 4-цилиндровым мотором с распределенным впрыском обойдется в 40+ тысяч, с непосредственным — от 60 тысяч рублей (карбюраторные все-таки отправим в архив).

: установка ГБО «под ключ» на автомобиль с 4-цилиндровым мотором с распределенным впрыском обойдется в 40+ тысяч, с непосредственным — от 60 тысяч рублей (карбюраторные все-таки отправим в архив). Вторая вводная: средняя цена пропана составляет 34 рубля за литр, бензина АИ-95 — 50 рублей.

средняя цена пропана составляет 34 рубля за литр, бензина АИ-95 — 50 рублей. Третья вводная: двигатель потребляет пропан-бутана в 1,15 раза больше, чем бензина.

двигатель потребляет пропан-бутана в 1,15 раза больше, чем бензина. Четвертая вводная: среднегодовой пробег легкового автомобиля составляет 17 500 км (по данным аналитического агентства «Автостат»).

среднегодовой пробег легкового автомобиля составляет 17 500 км (по данным аналитического агентства «Автостат»). Пятая вводная: реальные данные расхода топлива в среднем на 20% выше тех, что объявляет производитель. Естественно, реальные мы и возьмем для расчета (но заводские тоже укажем).

С калькулятором в руках

Для чистоты эксперимента возьмем популярные седан и внедорожник с распределенным впрыском и кроссовер с непосредственным.

Lada Vesta 1,6 л 106 л.с., 5МТ, 6,9 л/100 км

1,6 л 106 л.с., 5МТ, 6,9 л/100 км UAZ Patriot 2,7 л 150 л.с., 5МТ, 12 л/100 км

2,7 л 150 л.с., 5МТ, 12 л/100 км Kia Sportage 2,4 184 л.с., 6АТ, 7,9 л/100 км.

Lada Vesta UAZ Patriot Kia Sportage Фактический средний расход бензина, л/100 км 8,2 14,4 9,5 Средний расход газа, л/100 км 9,4 16,6 10,9 Расходы на бензин за год, руб. (расход в л) 71 750 (1435) 126 000 (2520) 83 100 (1662) Расходы на газ за год, руб. (расход в л) 55 930 (1645) 98 532 (2898) 64 855 (1907) Экономия на топливе в год, руб. 15 820 27 468 18 245 Срок окупаемости установки ГБО, г. 2,5 1,5 3,2

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Разница в окупаемости между этими автомобилями закономерна и легко объяснима. Патриот потребляет намного больше топлива, чем Веста. Именно поэтому его владелец быстрее отобьет потраченные на установку ГБО деньги.

Газ на Kia Sportage будет окупаться дольше остальных (дольше даже, чем на Весте, которая меньше всех расходует топлива). Причина — более дорогое газовое оборудование, поскольку на кроссовере установлен двигатель с непосредственным впрыском топлива.

Исходя из этих данных и алгоритмов вычисления, вы сможете легко прикинуть, как быстро окупится установка ГБО на вашей машине. Хотя бы просто ради спортивного интереса.

Ездим больше — платим меньше

А что, если увеличить годовые пробеги всех трех автомобилей до «комтрансовских» 30 000 км? Картина будет более оптимистичной: отбивать установку ГБО на Весте придется полтора года, на Патриоте можно выйти в ноль в тот же год, на Киа — за пару лет.

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Подорожание же СУГ (сжиженных углеводородных газов) даже на пару рублей, естественно, снижает шансы быстро вернуть вложенные деньги. На это потребуется уже 3,1 года для Весты, 1,8 года для Патриота и 4,1 года для Sportage.

А если стоимость литра пропана поднимется до августовского абсурда — 40 рублей за литр пропана, но при стандартных 17 500 км годового пробега? И при этом цены на бензин останутся на прежнем уровне? Оставив в стороне подсчеты в столбик, получим: 6,7 года, 4 года и 8,7 года соответственно.

Так ставить или нет?

В условиях мегаполиса реальный расход может быть еще выше, но и расстановка сил все равно останется прежней. Средняя продолжительность владения автомобилем до первой продажи давно перевалила за 6 лет, поэтому при нынешнем раскладе еще есть возможность прилично сэкономить, перейдя с бензина на газ. Даже если пропан еще немного подорожает.

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