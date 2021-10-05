«За рулем»-октябрь: новые штрафы с камер, как сэкономить на шинах, тест онлайн-навигаторов

«За рулем» № 10/2021 — это:
ЗР МОМЕНТ
- В Париже ограничили скорость движения: 30 км/ч. Хотите так же у нас?
- Универсал Dacia Jogger и обновленный кроссовер Skoda Kodiaq
- Контроль за шумностью автотранспорта — это реально?
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Лада Гранта с новым мотором ВАЗ‑11182
- Hyundai Creta нового поколения: первый тест
- Kia Cerato стал круче и дороже
- Chevrolet Trailblazer: модный размер, но лишь три цилиндра
ЗР АКТИВ
- Новые штрафы с камер: чего ждать и когда?
- Новая техника на службе в ГИБДД
- В электромобили нас пересадят. Насильно. И за деньги
ЗР ТЕСТ
- Volkswagen Taos, Kia Seltos и Nissan Qashqai — какой кроссовер стоит своих денег?
- Зимние шины для кроссоверов: мы знаем, как сэкономить!
ЗР ЭКСПЕРТ
- Онлайн-навигаторы должны знать всё. Но не знают! Выявляем лучший
- Надо ли бояться турбомоторов — и почему?
- Торможение двигателем: теория и практика
- Двухмассовые маховики: устройство, проблемы и ремонт
ЗР РЕСУРС
- Выбираем б/у: Skoda Superb (2008–2015); УАЗ‑452; Nissan Tiida (2004–2013) 66
- Подержанные машины с дизелями: достоинства и недостатки
- Вторые руки: Toyota RAV4 (2005–2014)
- Если села АКБ: выбираем хороший карманный пускач
- Парк ЗР: переднеприводный Haval Jolion после 6000 км
А также:
- Легендарный грузовик ЗИС‑5 — что в нем американского?
- Opel Manta: такими могли быть двухдверные Жигули
- Советские полноприводные автомобили: от американского следа до самостоятельных разработок
- Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: объявляем победителей!
- Недорогой кемпер на базе минивэна Peugeot Traveller
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
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