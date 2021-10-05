«За рулем»-октябрь: новые штрафы с камер, как сэкономить на шинах, тест онлайн-навигаторов

Lada Vesta мечты из Тольятти (200+ л.с.)

Энтузиаст Антон Квиринг смог реализовать мечту многих веставодов. Он сам изучил техническую сторону вопроса, консультировался со специалистами и в итоге за 2 года создал и довел до ума турбокит для вазовского мотора с индексом 21179. За основу взяли стандартную Ладу Весту Спорт и оснастили ее дополнительной опорой двигателя спереди и турбиной Mitsubishi TD04HL-15T (такую применяли на Mitsubishi Lancer и Subaru Impreza) с интеркулером.