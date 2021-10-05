«За рулем»-октябрь: новые штрафы с камер, как сэкономить на шинах, тест онлайн-навигаторов — журнал За рулем

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«За рулем»-октябрь: новые штрафы с камер, как сэкономить на шинах, тест онлайн-навигаторов

Свежий выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» № 10/2021 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • В Париже ограничили скорость движения: 30 км/ч. Хотите так же у нас?
  • Универсал Dacia Jogger и обновленный кроссовер Skoda Kodiaq
  • Контроль за шумностью автотранспорта — это реально?

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Лада Гранта с новым мотором ВАЗ‑11182
  • Hyundai Creta нового поколения: первый тест
  • Kia Cerato стал круче и дороже
  • Chevrolet Trailblazer: модный размер, но лишь три цилиндра

ЗР АКТИВ

  • Новые штрафы с камер: чего ждать и когда?
  • Новая техника на службе в ГИБДД
  • В электромобили нас пересадят. Насильно. И за деньги

ЗР ТЕСТ

  • Volkswagen Taos, Kia Seltos и Nissan Qashqai — какой кроссовер стоит своих денег?
  • Зимние шины для кроссоверов: мы знаем, как сэкономить!

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Онлайн-навигаторы должны знать всё. Но не знают! Выявляем лучший
  • Надо ли бояться турбомоторов — и почему?
  • Торможение двигателем: теория и практика
  • Двухмассовые маховики: устройство, проблемы и ремонт

ЗР РЕСУРС

  • Выбираем б/у: Skoda Superb (2008–2015); УАЗ‑452; Nissan Tiida (2004–2013) 66
  • Подержанные машины с дизелями: достоинства и недостатки
  • Вторые руки: Toyota RAV4 (2005–2014)
  • Если села АКБ: выбираем хороший карманный пускач
  • Парк ЗР: переднеприводный Haval Jolion после 6000 км

А также:

  • Легендарный грузовик ЗИС‑5 — что в нем американского?
  • Opel Manta: такими могли быть двухдверные Жигули
  • Советские полноприводные автомобили: от американского следа до самостоятельных разработок
  • Гран-при «За рулем» — Коммерческие автомобили 2021: объявляем победителей!
  • Недорогой кемпер на базе минивэна Peugeot Traveller

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.

Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке.

Свежие выпуски журнала всегда доступны в нашем интернет-магазине.

Читайте «За рулем»! Будьте первыми!

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