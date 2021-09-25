6 уникальных машин: все очень нужные!

Тяжелый автоэвакуатор, крано-манипуляторные установки, автогидроподъемники автомобильного завода «Чайка-Сервис», показанные на выставке bauma CTT RUSSIA 2021, служат в МЧС, строят дома и дороги, помогают энергетикам.

«Чайка-Сервис 4046SB»

Крано-манипуляторная установка (КМУ) Tadano TM-ZE554HS смонтирована на надежном и выносливом шасси Scania P4X200 P250, которое можно обслужить и при необходимости отремонтировать во всех регионах России, поскольку у Scania одна из самых широких фирменных сетей СТО и множество дилерских центров.

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Машина предназначена для различных монтажных и ремонтных работ. Тросовый кран-манипулятор незаменим в малоэтажном строительстве. Трехсекционная телескопируемая стрела располагает достаточным запасом прочности, а благодаря тросовой навеске крюка и мощной лебедке позволяет эффективно работать с грузами ниже опорной поверхности, будь то котлованы, мосты или эстакады.

Tadano TM-ZE554HS по желанию клиента можно оснастить дистанционным управлением, облегчающим выполнение ряда ответственных операций при работе с грузами и тем самым обезопасить людей и технику.

Об этой и другой коммерческой технике более подробно можно прочитать на сайте журнала «Рейс».

Крано-манипуляторная установка Tadano TM-ZE554HS на шасси Scania P4X200 P250 Спецмашина на шасси грузовика Hyundai HD78 с КМУ «Чайка-Amco Veba 807NT-2S»

«Чайка-Сервис 4784FY» Самосвал с трехсторонней разгрузкой создан на шасси грузовика Hyundai HD78. Машина оснащена крано-манипуляторной установкой «Чайка-Amco Veba 807NT-2S» с возможностью использования грейфера объемом 0,25 м3. Она пользуется спросом у строителей и коммунальных служб: уже разошлись по заказчикам более тысячи грузовиков. Простое, надежное шасси Hyundai HD78 можно обслужить и при необходимости отремонтировать в любом регионе России.

Самосвал, способный разгружаться с трех сторон, незаменим при проведении работ в условиях ограниченного пространства, например при обустройстве междворовых территорий и в малом строительстве. Грузовая платформа, выполненная из стали, отлично противостоит коррозии. Откидные борта, изготовленные из профиля Fuhrmann, очень прочные и не имеют скрытых полостей, что опять же снижает вероятность коррозии. «Чайка-Socage TT320»

АГП Socage TR320 на шасси Садко Next



Полноприводный грузовик доставляет ремонтные бригады к объектам, расположенным вдали от дорог общего пользования.



Машина-подъемник отличается большим горизонтальным вылетом рабочего оборудования. Стрела — главный элемент АГП «Чайка-Socage TR320» — производится на собственных мощностях компании.



Люлька подъемника позволяет производить работы на линиях электропередач напряжением до 2000 Вольт. По требованию заказчика автогидроподъемник выпускается в северном исполнении (нижний предел рабочих температур —50 оС). Специально для компаний энергетического сектора завод изготавливает автогидроподъемник с увеличенным горизонтальным вылетом «Чайка-Socage TT320». Спецмашина, выпускаемая серийно, выполнена на шасси грузовика Садко Next (C41A23) с колесной формулой 4х4.Полноприводный грузовик доставляет ремонтные бригады к объектам, расположенным вдали от дорог общего пользования.Машина-подъемник отличается большим горизонтальным вылетом рабочего оборудования. Стрела — главный элемент АГП «Чайка-Socage TR320» — производится на собственных мощностях компании.Люлька подъемника позволяет производить работы на линиях электропередач напряжением до 2000 Вольт. По требованию заказчика автогидроподъемник выпускается в северном исполнении (нижний предел рабочих температур —50С).

«Чайка-Сервис 2784BR» Материалы по теме Самая новая (и крутая) ГАЗель: все подробности и видео Автогидроподъемник «Чайка-Socage T318» с высотой подъема 18 метров и вылетом 11,2 м базируется на шасси малотоннажного грузовика ГАЗель Next со сдвоенной кабиной (А22R32) — еще одно привлекательное предложение компании для ремонтных служб энергетического комплекса, ЖКХ, а также фирм, специализирующихся в сфере наружной рекламы.

Спецмашина с двухрядной кабиной доставит к месту ремонта сразу всю бригаду, что позволяет снизить количество задействованной техники, а значит оптимизировать производственные затраты.



АГП Socage T318 на шасси «ГАЗель Next» («Чайка-Сервис 2784BR»)

Автовышка оборудована люлькой с эффективной системой изоляции, благодаря чему можно выполнять различные виды ремонтных и монтажных работ на линиях связи и электропередачи под напряжением до 2000 Вольт. Максимальная грузоподъемность люльки — 300 килограммов. Заказать машину можно и в северном исполнении для работы в морозы до —50 оС.

Большой опорный контур придает машине требуемую устойчивость

«Чайка-Сервис 2784GA» Материалы по теме КАМАЗ Компас (конкурент ГАЗели): все технические подробности Тяжелый автоэвакуатор на базе четырехосного шасси КАМАЗ-65801 (8х4) способен работать с самой разной коммерческой техникой: полуприцепами, грузовиками, автобусами.

Спецмашина оборудована всем необходимым для освобождения проезжей части от обездвиженных автомобилей и ликвидации последствий ДТП, а также для транспортировки неисправных ТС методом частичной погрузки или буксировки различными методами, в том числе на жесткой сцепке.

Тяжелый автоэвакуатор «Чайка-Сервис 2784GA» созданный на базе четырехосного шасси КАМАЗ-65801 (8х4)

Управлять рабочим оборудованием эвакуатора можно как с основного пульта, расположенного в заднем правом отсеке обвеса, так и посредством дистанционного управления, в том числе по радиосигналу.



Комплектация — согласно пожеланиям клиента. Например, в качестве шасси можно использовать грузовики европейских производителей. На выставочной машине (на фото) установлены две лебедки, тягового усилия которых более чем достаточно, чтобы поставить на колеса перевернувшийся автомобиль. Бурильно-крановая установка Taurus 035А на шасси «Садко Next» Бурильно-крановая установка Taurus 035А на шасси «Садко Next» Универсальная спецмашина базируется на полноприводном шасси «Садко Next» (C41A23) и оснащена рабочим оборудованием Taurus 035А, которое совмещает сразу несколько инструментов: кран-манипулятор, люльку и бур.

Представленная на стенде выставки bauma CTT RUSSIA 2021 спецмашина (на фото) способна бурить скважины в грунтах I-III категорий и выполнять монтаж винтовых свай.

Установка Taurus 035А весьма эффективна и при работе с различными элементами конструкций.

Тросовая навеска крюка КМУ позволяет выполнять операции с грузами, расположенными ниже опорной поверхности, к примеру, под мостами и эстакадами.

В отрасли энергетики машина тоже востребована: наличие люльки дает возможность обслуживать ЛЭП и линии связи. Так как грузовик имеет бортовую платформу, он может перевозить все необходимые для работы материалы, дополнительное оборудование и инструменты, что ускорит работу на объектах и сократит количество задействованной на операциях техники.



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