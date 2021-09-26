3 неожиданных сюрприза на тестах зимних шин для кроссоверов

Что, если столкнуть лбами на тестовом полигоне зимние шины для кроссоверов с такими разными ценами?
- Michelin X—Ice Snow за 10,6 тыс. рублей
- Continental VikingContact 7 за 9,2 тыс. рублей
- Nokian Hakkapeliitta R3 SUV за 8,1 тыс. рублей
- Hankook Winter i*cept IZ2 за 6,1 тыс. рублей
- Yokohama IceGuard IG60 за 6,1 тыс. рублей
- Nordman RS2 SUV за 5,5 тыс. рублей
- Cordiant Winter Drive 2 SUV за 4,6 тыс. рублей.
Как видите, разброс цен огромен, а диапазон качества, как выяснили эксперты «За рулем» во время испытания этих шин, еще шире. В очередной раз оказалось, что высокая стоимость не всегда гарантирует уверенное сцепление шин на разном покрытии, а достойный вариант можно получить без переплаты, сэкономив около 30% при покупке шин. Причем без всяких скидок от продавцов.
Сюрприз 1. Попробуйте, для интереса, угадать, какая резина оказалась лучше и универсальнее на разных покрытиях — японская Yokohama IceGuard IG60 или российская Cordiant Winter Drive 2 SUV? Верно! Здесь можно сэкономить около 6 тысяч рублей за комплект шин, да еще и увереннее чувствовать себя на зимних дорогах: отечественная резина оказалась лучше.
Сюрприз 2. Самые дорогие Michelin X—Ice Snow по своей универсальности полностью соответствуют характеристикам Hankook Winter i*cept IZ2. При этом цена за комплект у южнокорейских шин на 18 тысяч меньше.
Сюрприз 3. Шины Nokian Hakkapeliitta R3 SUV теперь гораздо лучше ведут себя на асфальте, хотя прежде шины этой марки славились хорошим поведением в первую очередь на заснеженных дорогах, и это следует учесть при подборе шин, тем более, что стоит эта резина на 5% дешевле, чем могла бы (по оценке экспертов «За рулем»).
И таких сюрпризов во время испытания зимних шин для кроссоверов оказалось немало. Кроме того, тесты помогли выявить сильные и слабые стороны шин разных производителей, что облегчит их подбор под те или иные условия эксплуатации. Проще говоря, вы легко подберете лучший вариант для своего региона.
Обо всем этом и других особенностях зимних шин для кроссоверов читайте в октябрьском номере журнала «За рулем» — скоро в продаже.
Материал подготовлен по материалам статьи Сергея Мишина и Дмитрия Тестова «Сюрпризы холодного трения», опубликованной в журнале «За рулем» №10/2021.