3 неожиданных сюрприза на тестах зимних шин для кроссоверов

Шины за 10,6 тысячи рублей и за 4,6 тысячи — выяснили, в чем разница и оправданна ли цена, а также узнали, как можно сэкономить на шинах без ущерба их качеству.

Что, если столкнуть лбами на тестовом полигоне зимние шины для кроссоверов с такими разными ценами?

Michelin X — Ice Snow за 10,6 тыс. рублей

за 10,6 тыс. рублей Continental VikingContact 7 за 9,2 тыс. рублей

за рублей Nokian Hakkapeliitta R3 SUV за 8,1 тыс. рублей

за 8,1 тыс. рублей Hankook Winter i*cept IZ2 за 6,1 тыс. рублей

за рублей Yokohama IceGuard IG 60 за 6,1 тыс. рублей

за 6,1 тыс. рублей Nordman RS2 SUV за 5,5 тыс. рублей

за 5,5 тыс. рублей Cordiant Winter Drive 2 SUV за 4,6 тыс. рублей .

Как видите, разброс цен огромен, а диапазон качества, как выяснили эксперты «За рулем» во время испытания этих шин, еще шире. В очередной раз оказалось, что высокая стоимость не всегда гарантирует уверенное сцепление шин на разном покрытии, а достойный вариант можно получить без переплаты, сэкономив около 30% при покупке шин. Причем без всяких скидок от продавцов.

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Сюрприз 1. Попробуйте, для интереса, угадать, какая резина оказалась лучше и универсальнее на разных покрытиях — японская Yokohama IceGuard IG60 или российская Cordiant Winter Drive 2 SUV? Верно! Здесь можно сэкономить около 6 тысяч рублей за комплект шин, да еще и увереннее чувствовать себя на зимних дорогах: отечественная резина оказалась лучше.

Сюрприз 2. Самые дорогие Michelin X—Ice Snow по своей универсальности полностью соответствуют характеристикам Hankook Winter i*cept IZ2. При этом цена за комплект у южнокорейских шин на 18 тысяч меньше.

Сюрприз 3. Шины Nokian Hakkapeliitta R3 SUV теперь гораздо лучше ведут себя на асфальте, хотя прежде шины этой марки славились хорошим поведением в первую очередь на заснеженных дорогах, и это следует учесть при подборе шин, тем более, что стоит эта резина на 5% дешевле, чем могла бы (по оценке экспертов «За рулем»).

И таких сюрпризов во время испытания зимних шин для кроссоверов оказалось немало. Кроме того, тесты помогли выявить сильные и слабые стороны шин разных производителей, что облегчит их подбор под те или иные условия эксплуатации. Проще говоря, вы легко подберете лучший вариант для своего региона.

Обо всем этом и других особенностях зимних шин для кроссоверов читайте в октябрьском номере журнала «За рулем» — скоро в продаже.

Материал подготовлен по материалам статьи Сергея Мишина и Дмитрия Тестова «Сюрпризы холодного трения», опубликованной в журнале «За рулем» №10/2021.