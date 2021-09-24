Аналитиком мирового авторынка из Великобритании Майк Резерфорд предупреждает, что бюджетные автомобили больше не могут быть прибыльными. При этом, по словам главы Skoda Томаса Шефера, стоимость прибыльного автомобиля должна составлять около 2 млн рублей, и такая цена, по мнению Резерфорда, привела бы к исчезновению не только класса городских автомобилей, но и супермини. Но почему «бюджетники» вдруг стали невыгодными?
Все дело в предстоящих нормах Евро-7. Если они вступят в силу в 2025 году, то бюджетных машин не станет уже через 4 года. Достичь такой чистоты выбросов невозможно без дорогостоящих технологий, а значит получать прибыль на небольших и дешевых автомобилях больше не получится — любой автомобиль будет стоить, как среднеразмерный кроссовер. В итоге погоня за экологичностью будет определять, сможем ли мы вскоре позволить себе купить автомобиль в принципе.
Россию это тоже каснется?
Дешевые автомобили, подобные Renault Logan, Kia Rio, VW Polo или Lada Vesta, в настоящее время пользуются большим спросом не только в России и Европе, но и во всем мире. И они должны оставаться такими, считает эксперт, поскольку купить их могут позволить себе многие, что они, собственно, и делают. На это указывает и статистика продаж. Например, недавно бюджетный Dacia Sandero обошел в Европе по продажам извечный бестселлер VW Golf. В России же бестселлером на протяжении многих лет остается Lada Granta.
«Это очень много говорит о потребностях и располагаемых доходах европейских автолюбителей — не забывайте, что это сравнительно богатый регион», — отмечает Майк Резерфорд.
Чем дешевле автомобиль, тем лучше он продается. При условии, конечно, что он достаточно комфортен и не разваливается на ходу.
«Мне кажется очевидным, что соотношение цены и качества становится все более важным, а страна-производитель автомобилей уже почти не имеет значения. С другой стороны, малобюджетные, но достаточно качественные китайские MG в настоящее время продаются как горячие пирожки — еще один прекрасный пример того, как исчезают предрассудки потребителей», — пишет эксперт.
Модернизация автомобилей и подгонка их под нормы Евро-7 обернутся огромными затратами, что похоронит небольшие и доступные по цене автомобили — это понятие просто исчезнет, уверен Резерфорд. В России же «бюджетники» должны прожить чуть дольше — все зависит от того, когда и как будут ужесточаться экологические нормы в нашей стране.
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Фото: АВТОВАЗ